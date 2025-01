En Cajeme, multarán a quienes tiren basura en la vía pública

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré Iriarte, informó que se empezarán a aplicar sanciones que van de los 2 mil 600 a los 22 mil pesos a quienes arrojen basura en la vía pública.

Esto, debido a que, a pesar de los llamados a no tirar desechos en calles, baldíos y casas abandonadas, sigue la existencia de basureros clandestinos. Ejemplo de ello son puntos de la ciudad como la calle Hidalgo y Rio Nazas, Chihuahua y 300, así como la 400, entre Jalisco y calle 10.

Sastré Iriarte explicó que el servicio de recolección de basura se realiza con eficiencia en Cajeme; sin embargo, no se ha logrado que terminen las malas prácticas mencionadas.

"Tenemos un servicio de recolección de basura doméstica muy bueno. No entendemos porque la gente tira las bolsas en lugares públicos, la ley y reglamentos municipales como el de limpia y aseo público y el reglamento de parques y jardines nos permiten llevar a cabo multas si no se cumple. Estos reglamentos pueden encontrarse en los sitios de transparencia", informó.

Además de la contaminación, malos aromas y mala imagen que la basura da a la ciudad, también pone en riesgo a las familias que viven en los alrededores de basureros clandestinos, debido a que en ocasiones se ha detectado que se le prende fuego a los desechos, lo que puede escalar a una mayor situación.

Uno de estos casos se registró recientemente en un basurero clandestino iniciado en las calles Antonio Caso y Real de Hacienda.

"Queremos volver a hacer la ciudad más limpia de México otra vez, tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte, pero sin la ayuda de los habitantes no podemos. No pedimos que anden barriendo, solo no tiren basura, nosotros nos encargamos de lo demás", dijo.

HABRÁ PATRULLAS ECOLOGISTAS

Para impulsar la detección de casos, se han capacitado 10 personas de la dependencia, quienes han sido asesoradas por parte de Ecología Municipal. Ellas realizarán recorridos en patrullas ecológicas, detectarán casos, tomarán evidencia y aplicarán las sanciones. También se aplicarán multas a comerciantes que tiren su basura en callejones.