En Cajeme las autoridades actuaron de inmediato ante hechos violentos: Javier Lamarque

El domingo se registraron hechos de violencia en distintos puntos de Cajeme y se colocaron mantas por parte de un grupo delictivo

Por: Javier Zepeda

Al reconocer que el domingo 22 de septiembre se vivió una jornada de violencia en Cajeme por distintos hechos delictivos que se suscitaron en las colonias, el alcalde Javier Lamarque Cano destacó que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno actuaron de manera inmediata para atender cada caso en en menor tiempo posible, lo que derivó en detenciones, de personas presuntamente involucradas en los hechos, y en cero homicidio, ya que a causa de las balaceras solo se registró una persona lesionada.

Sobre si los hechos tuvieron relación a la situación que se vive en Culiacán, Sinaloa, mencionó que al momento no hay evidencias que así lo demuestren, pero se trabaja sin descanso para atender cualquier situación que se pudiera presentar.

"No tengo evidencia de que tenga relación con Culiacán. No sabemos tampoco si pueda haber otros eventos en el futuro, lo que sí sabemos es que estamos trabajando para que no suceda", informó.

PIDE NO GENERAR PÁNICO

Por medio de redes sociales se generó pánico y mensajes que afectaron a la propi sociedad y al comercio, dijo, por lo que solicitó a la población estar atenta a los comunicados oficiales de las autoridades, y no generar psicosis.

"Los comercios se vieron afectados, hay impactos sociales y económicos ante este tipo de situaciones. Lamentablemente, si hubo acontecimientos violentos, dentro de los males no hubo víctimas mortales, hubo un herido por una bala en un brazo, se detectaron siete vehículos y se detuvieron dos, también hubo personas detenidas. Seguimos trabajando", dijo.

Defendió que, del año 2021 al 2024 se registra una baja del 60 por ciento en los índices de homicidio doloso, por lo que la estrategia de seguridad se encuentra dando resultados positivos.

INDAGAN NUEVO GRUPO DELICTIVO

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal, Claudio Cruz Hernández, confirmó que se colocaron distintas mantas por parte de un nuevo grupo delictivo, el cual ya se investiga.

También mencionó que se espera la llegada de más elementos de distintas corporaciones para reforzar la vigilancia y presencia. "Estamos considerando que lleguen más elementos de diferentes coordinaciones, para fortalecer la presencia", explicó. En Cajeme se contaba con 3 bases conformadas por elementos de distintas corporaciones en puntos claves, as culés se ampliaron a 6 ayer, dijo.