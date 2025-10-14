  • 24° C
Empleados del SAT de Ciudad Obregón se suman a manifestaciones nacionales

Los trabajadores colocaron una lona sobre la calle 200 y acudieron a trabajar con ropa negra y rojo

Oct. 14, 2025
Son alrededor de siete mil trabajadores a nivel nacional afectados y algunos se manifestaron en Ciudad de México y otras ciudades del país.

Personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Obregón colocó una lona y manifestó que trabaja bajo protesta al afirmar que no se les ha hecho el ajuste salarial y que no tienen condiciones laborales dignas.

Los trabajadores, quienes se abstuvieron de proporcionar sus nombres, se manifestaron y colocaron la lona por fuera de las instalaciones, con lo que se sumaron a las movilizaciones nacionales.

Una de las manifestantes detalló que son alrededor de 40 trabajadores que se ven afectados, quienes piden que se haga el ajuste salarial, además que se realicen las mejores en las instalaciones.

Agregó que se tiene pendiente la reparación de los aires acondicionados en algunas áreas de las instalaciones del SAT, además que se mantendrán a la espera del ajuste salarial.  

"Con los aires ya tenemos, yo creo que ya tenemos alrededor de un mes que dijeron que iban a arreglar y no arreglaron, y el sueldo dijeron que se sube cada año, pero este se negó la posibilidad y por eso es que ahora estamos", manifestó.

Las labores dentro de las oficinas del SAT en Obregón continuaron de manera normal y las personas que se encontraban citadas no perdieron sus turnos ni hubo demoras en el servicio. 

Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


