IMSS Organiza "Caminata contra el Cáncer de Mama" en Ciudad Obregón

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón ha invitado a la sociedad a participar en una caminata de concientización.

El evento se llevará a cabo en la mañana del domingo 19 de octubre y tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la prevención, la autoexploración y la detección oportuna de esta enfermedad.

Bajo el lema "Tu vida en tus manos", la caminata busca resaltar el papel fundamental de la autoexploración y la detección temprana para salvar vidas. Se invita a grupos, asociaciones, instituciones y al público en general a unirse a esta causa que promueve la salud y el bienestar de todas las personas, especialmente de las mujeres.

La caminata dará inicio a las 7:30 a.m. en la Plaza Tutuli y recorrerá la calle Guerrero, con un trayecto que concluirá en la Unidad Deportiva del IMSS, situada a espaldas de la Unidad de Medicina Familiar.

Además, se ha solicitado a los participantes portar una prenda rosa, símbolo de solidaridad y apoyo hacia las mujeres que están luchando o han luchado contra el cáncer de mama.

DATOS RELEVANTES SOBRE EL CÁNCER DE MAMA EN MÉXICO

En México, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres, según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y la Secretaría de Salud .

es el tipo de cáncer más frecuente y la por cáncer en mujeres, según datos del y la . En 2020, se diagnosticaron más de 28 mil casos nuevos de cáncer de mama en el país.

de cáncer de mama en el país. El autoexamen y la detección temprana son clave para aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento, ya que, si se detecta a tiempo, el cáncer de mama tiene una tasa de supervivencia superior al 90 por ciento.

El IMSS reitera la importancia de hacerse chequeos regulares y de mantener un estilo de vida saludable para prevenir esta y otras enfermedades.