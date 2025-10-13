Esperan en Urbi Villas cumplan gobiernos los compromisos

Los vecinos del fraccionamiento Urbi Villas del Real en Ciudad Obregón confían en el cumplimiento de los compromisos que se hicieron de parte de funcionarios de dependencias estatales y federales para apoyarlos con la compra de las viviendas y posterior venta a los actuales posesionarios mediante programas gubernamentales, además del ofrecimiento de que ya no habría desalojos, afirmó Marisela Anaya Castro.

La presidenta de la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional dijo que se teme que este último acuerdo no se esté haciendo efectivo, dado que este lunes por la mañana, se registró el primer intento de desalojar a una vecina por parte de un juzgado en una vivienda propiedad de la inmobiliaria Smart, la cual nunca antes había intentado desalojar a alguien.

Recordó que esta empresa fue la primera que aceptó negociar con los vecinos posesionados de las casas e incluso se adquirió un paquete de 10 viviendas, que fueron vendidas en 10 mil pesos con todo y las escrituras, lo que se vio como una muy buena disposición para negociar por parte del propietario.

La lideresa comentó que hace unos meses se llevaron a cabo censos por las Secretarías del Bienestar federal y estatal, con el ofrecimiento de que se buscaría la manera de incluirlos en el Programa Nacional de Vivienda o uno similar, en el que el gobierno adquiriría las casas para posteriormente venderlas en pagos a las familias.

Para concluir, expresó que, mientras se define si realmente se les va a incluir en los programas, los vecinos seguirán vigilantes a través de grupos de whats app y realizando actos de resistencia civil para evitar ser sacados de sus casas, en las que algunos llevan hasta 13 años, las cuales ya habitaban antes de que estas fueran vendidas a los corporativos inmobiliarios.