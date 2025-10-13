Delitos van a la baja en Cajeme: Javier Lamarque

Cajeme es uno de los municipios que tienen un menor índice a nivel nacional en cuanto a delitos como el robo a domicilio, comercio y vehículos, además de que durante el mes de octubre del 2025 se ha observado la estadística más baja de los últimos 4 años en relación al homicidio doloso (si se hace un comparativo del 1 al 12 de octubre del 2021 a la fecha).

"En homicidio, del primero de octubre al 12 de octubre del 2021 ya iban 26 homicidios, ahorita en el mismo periodo van 6, pero no solamente es eso. Cajeme es de los municipios con menor índice nacional en robo a domicilio, van 3 casos en lo que va del mes, en robo a comercio van 8 y en este mismo periodo del 2024 iban 23 casos", explicó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Destacó que en Cajeme se han implementado estrategias para prevenir y combatir tanto el homicidio, como los delitos patrimoniales, y siguen los trabajos en coordinación con el gobierno estatal y federal.

"Hay una estrategia importante que se trabaja, una de ellas que es la más visible es la de motocicletas, aunque no lo crean ha sido un factor muy importante, las campañas de detección y detención de motocicletas que circulan sin placas, fundamentalmente. Crep que hay un buen momento, esperemos se mantenga y se va a seguir trabajando para mejorar cada día esa situación", mencionó.

Cabe señalar que también se han impartido capacitaciones a elementos de la Policía Municipal, a quienes se les ha hecho entrega de equipamiento de trabajo, de manera que cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a la delincuencia.

Este año se implementó una aportación voluntaria en el recibo del agua para crear un fondo que se destine a fortalecer la seguridad pública.