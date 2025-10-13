Podrían registrarse más lluvias en Cajeme; monitorean nuevo fenómeno natural

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que actualmente existe una nueva formación nubosa en el Océano Pacífico que pudiera llevar la misma trayectoria que el fenómeno natural "Raymond", el cual generó una acumulación de lluvia de hasta 75 milímetros el fin de semana pasado en Cajeme.

Advirtió que ya se monitorea esta nueva formación, por lo que pidió a la población estar atenta a cualquier información por parte de las autoridades municipales sobre su evolución.

“Hay una formación nubosa nueva que está en el Océano Pacífico, que parece que trae la misma ruta que trajo el fenómeno Raymond, lo vamos a estar monitoreando y vamos a estar informando al respecto”, mencionó.

Agregó que durante las lluvias recientes el municipio demostró ser resistente, pues las afectaciones fueron mínimas y no dejaron casos de gravedad que involucraran a personas lesionadas o decesos.

“Fueron 75 milímetros los que tuvimos de acumulación de lluvias y podemos decir que somos un municipio resistente a desastres naturales. Todo el municipio trabajó en coordinación, también tuvimos el apoyo del Ejército y la Marina”, explicó.

Se registraron 36 llamados a los que se les dio atención durante las lluvias recientes, mismos que tuvieron relación con árboles caídos, un hundimiento, y complicaciones con unidades vehiculares por la inundación de algunas calles de la ciudad.

El coordinador de Protección Civil recordó que se cuenta con 14 edificios habilitados para servir como refugios temporales en esta temporada de lluvias.