  Ciudad Obregón
  Lunes, 13 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Cada vez más sonorenses se registran como trabajadores independientes ante el IMSS

En Sonora se tuvo un crecimiento en octubre, en relación con el mes pasado, en el número de trabajadores que cotizan por cuenta propia

Oct. 13, 2025
El número de trabajadores independientes ha incrementado en los últimos meses de manera sostenida
El número de personas trabajadoras independientes inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó durante octubre en Sonora en relación al mes anterior, al sumar 14 mil 072 afiliados en todo el estado.

De acuerdo al esquema de incorporación de Personas Trabajadoras Independientes, en septiembre la cifra fue de 13 mil 774, lo que demostró un incremento de 298 para octubre.

Con esto, los trabajadores independientes como pequeños comerciantes, artesanos, empresas familiares, entre otros, tienen derecho a servicios médicos, fondo de ahorro para el retiro, aportaciones a la subcuenta de vivienda, entre otros.

Las subdelegaciones en Sonora que más trabajadores independientes tuvo durante octubre fueron Hermosillo con 4 mil 518, seguido por Ciudad Obregón con 2 mil 901 y Navojoa con 2 mil 076.

El grupo de edad que más personas registró fue el de 55 a 60 años con 3 mil 707, seguido por los de 60 a 65 años con 3 mil 097 y los de 50 a 55 años con 2 mil 006 según los registros.

El grupo de edad más joven es el de 15 a 20 años, que registró a 12 personas afiliadas al IMSS y que trabajan de manera independientes, mientras que los de mayor edad son los de 75 años en adelante, que agruparon a 210.

Del total de los trabajadores independientes afiliados al IMSS en Sonora durante octubre, 7 mil 866 son hombres, mientras que 6 mil 206 son mujeres, quienes percibieron un promedio diario de 337.5 y 320.1 pesos, respectivamente.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


