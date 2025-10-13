Llama Canaco a inscribirse en el Buen Fin

A inscribirse cuanto antes para participar en El Buen Fin 2025 llamó el presidente de la Canaco Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García, a comerciantes y prestadores de servicios de Cajeme, periodo que tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre y en el que se espera un incremento en las ventas del 20 por ciento en comparación con fechas regulares.

La página para registro, dijo, es la www.buenfin.org, en la que los interesados deberán introducir su información, los artículos y precios que estarán manejando durante los cinco días.

Entre los propósitos de que los interesados se registren, está el que las promociones que se vayan a estar manejando sean reales y evitar comentarios de algunos ciudadanos acerca de que se inflan los precios, previo a esas fechas, para bajarlos en un bajo porcentaje, expresó.

Cárdenas García hizo la invitación micro, pequeños y pequeños comerciantes que no son formales, a formalizarse e inscribirse, mirando en la medida de lo posible al comercio electrónico.

Comentó que, con la finalidad de que haya más movimiento de circulante, se ha sugerido a los afiliados de la Canaco que entreguen la mitad de su aguinaldo previo a las fechas en que se llevará a cabo El Buen Fin.

NOCHE BOHEMIA

Por otra parte, hizo el recordatorio a la población en general para que asistan a la noche Bohemia con paella, vino y música, que tendrá lugar el jueves 23 de octubre por la noche en el local de eventos Arcángeles, evento en el que espera asista 200 personas, y del que una parte de los ingresos se destinará a apoyar a una asociación civil.