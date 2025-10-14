  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

Sigue el paro en Escuela Normal de Obregón; alumnos exigen destitución de maestra

Los estudiantes mantendrán el paro del plantel hasta que el Creson responda sus peticiones

Oct. 14, 2025
Los estudiantes afirman que hay alumnos que se han dado de baja por malos tratos de la maestra
Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO) mantuvieron el paro de actividades por segundo día consecutivo luego de haberse reunido con personal del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) sin lograr acuerdos relacionados con las peticiones de remoción de una docente.

Ramón Ricardo Ibarra, vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de la ENSO, informó que ya se tuvieron reuniones con el vicerrector del Creson y, aunque hubo avances en diferentes temas, no se llegó a ningún acuerdo en el tema relacionado a la maestra a quien los estudiantes señalan por casos de acoso, discriminación y hostigamiento.

"Hubo reunión con el vicerrector de Creson, se abarcaron las peticiones; sin embargo, no se cumplió con la petición específica de la remoción de la maestra", abundó.

Mientras tanto, se mantiene una investigación jurídica con la que se determinará la situación de la docente, por lo que los estudiantes seguirán en paro hasta que se resuelva.

"Nos mencionaron también que se está esperando respuesta de una investigación jurídica, al terminar esta investigación, se tomará una decisión sobre la maestra, la cual se nos informará a los estudiantes, mientras tanto, la escuela permanece como está", señaló.

Agregó que hay maestros que se han acercado a manifestar el apoyo de los alumnos y están en comunicación constante para retomar las actividades académicas.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


