Elizabeth Barceló, devota en Cajeme, se prepara para visitar a San Judas en su día

Con la túnica blanca, el mantón verde y el medallón dorado que caracterizan la vestimenta de San Judas Tadeo es como Elizabeth Barceló participará este 2024 en la procesión que se realiza cada año en Cajeme, previo al 28 de octubre, pues es una de las personas devotas y durante años ha hecho mandas por la intercesión que ha tenido el santo ante distintas situaciones difíciles que ha vivido, relacionadas principalmente con su salud.

Con orgullo, la cajemense cumplió en 2023 su tercer año consecutivo de portar la vestimenta, manda que prometió al someterse al salir con éxito de una operación, durante la cual dejó todo en manos de Dios, recurriendo a la intervención de San Judas Tadeo. Este 2024, nuevamente porta el atuendo, ya que atravesó una situación complicada y se encomendó al patrono de las causas difíciles.

"Para mí es algo que no podría explicarlo, es sumamente hermoso, precioso, maravilloso, el poder portar el ábito, te puedo decir que yo me siento sumamente feliz y dichosa de portarlo, es mi santito preferido, en el que me refugio y el que me da el alivio cuando yo estoy enferma y cuando le pido por las demás personas que están enfermas, me ayuda también", compartió.

Al igual que Elizabeth Barceló, muchas personas en Cajeme salen de sus hogares cada año para realizar la tradicional procesión, partiendo de distintas zonas hasta culminar en el templo del santo, donde se lleva a cabo una kermés, la celebración de la santa misa y se le cantan las mañanitas la noche del 27 de octubre.

Cada año, durante el mes de octubre, se concentran cerca de 6 mil personas en el templo de San Judas de Cajeme, según estadísticas de Protección Civil Municipal.