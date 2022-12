Elaboran lápiz ecológico con carrizo

El alumno, Jesús Antonio Valladares Barrera, mencionó que todo formó parte de un proyecto de ciencias y tras pensar mucho, decidieron elaborar un lápiz que contribuyera con el medio ambiente.

"En el primer momento, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer de bambú, pero no hay aquí en la región y nada como ese estilo y es algo que nosotros no queremos, en el punto de mandarlo a traer se contamina y el punto es que no queremos contaminar", expresó el joven.

Mencionó que a prueba y error lograron que la mezcla de grafito, harina, cemento, agua y pegamento, cumpliera el objetivo de rayar y ser útil para en un futuro implementarlo en el mercado.

La combinación de los mencionados materiales, dijo, en menor cantidad pueden servir para la elaboración de 50 a 100 lápices, dependiendo del aprovechamiento del producto.

Valladares Barrera, mencionó que siempre están pensando en ser parte de la agenda 20- 30, misma que busca preservar la vida de los ecosistemas terrestres y marinos.

Además de su contribución, destacó que también el proyecto fue hecho por Isamary Olivas Bojórquez, Rosa Isela Álvarez Ramírez y Jesús Itzel Ramírez Herrera.