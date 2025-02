Impulsa el Itson cultura emprendedora

Los estudiante usan su creatividad para emprender negocios y lograr posicionarlos con lo que se ayudan en sus gastos

Por: Francisco Minjares

En busca de impulsar la cultura emprendedora entre los jóvenes universitarios, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) realizó dos muestras de emprendedores en el que aprovechó la temática del 14 de febrero para que los estudiantes ofrecieran sus productos y generaran ingresos que les ayuden en su economía.

Uno de estos eventos fue el MercaLove, en el que se tuvieron alrededor de 25 emprendimientos organizado por parte de la Incubadora de Empresas Itson y el área de Responsabilidad Social Universitaria para que los estudiantes que ya tengan su negocio tuvieran un espacio para ofertar los productos.

"Es un evento que se hace a través del área de Responsabilidad Social de la Universidad y la Incubadora de Empresas Itson, es un evento en el que el objetivo es apoyar a los alumnos que tienen emprendimientos ya establecidos, que ya venden, que ya comercializan, que ya tienen clientes, les damos una oportunidad, un espacio para que vengan a vender aquí dentro de la comunidad", afirmó Aracely Félix Solorio, coordinadora de la Incubadora de Empresas Itson.

Los giros que se tuvieron por parte de los emprendedores durante el evento fueron de alimentos, accesorios, venta de diseños por parte de alumnos de Diseño Gráfico, además de macetas, veladoras, entre otros, que los mismos estudiantes fabrican y comercializan para ayudarse en sus gastos académicos.

La docente explicó que este tipo de dinámicas se realizan una vez por semestre para apoyar a los estudiantes a que generen ingresos e impulsar entre ellos la mentalidad emprendedora.

"Hacemos uno al semestre, dos al año y la razón es fomentar la cultura emprendedora dentro de la institución, poder apoyarlos dentro de estas actividades, apoyarlos en la economía".

EMPRENDIÓ CON SU GUSTO A LA REPOSTERÍA

Eliseo Baigo, estudiante del Itson, explicó que hace poco más de dos años decidió emprender su negocio de repostería Pinguin Bakery, derivado de su gusto por la cocina.

Decidió ofertar sus productos en el Baza Emprendedor Edición 14 de febrero, que también se instaló en el campus centro de la universidad, y en el que ofreció bollitos, pasteles y otros productos elaborados por él mismo.

"A mí en lo personal me gusta mucho la repostería y todo lo que tiene que ver con la cocina, entonces con videos de TikTok y tutoriales de YouTube empecé a hacerlo, entonces se me da muy bien y los he estado comercializando", detalló.

Las personas que quieran consumirle pueden encontrarlo en redes sociales como Pinguin Bakery, en las que ofrece sus productos.