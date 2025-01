El 60 Batallón de Infantería busca a más militares

Durante la mañana de este viernes 17 de enero, habrá un módulo de información y reclutamiento de mujeres y hombres de 18 a 29 años que quieran formar parte del Ejército Nacional Mexicano, dicho proceso se encontrará disponible a las afueras del edificio de Gobierno del Estado, en calle 5 de Febrero entre Allende e Hidalgo, informó Alberto Mauricio Cortinez Olmedo.

El Teniente de Infantería, destacó que los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, ubicado en la carretera Internacional México 15, en la Comisaría de Esperanza, de 08:00 de la mañana a 01:00 de la tarde.

Y dentro de los beneficios de entrar al servicio de la nación en el mencionado inmueble establecido en la localidad, dijo, es comenzar con un sueldo de 14 mil pesos mensuales, pero con oportunidad de profesionalizarse y alcanzar mayores ingresos económicos.

"Por ejemplo, si algún muchacho cuenta con algún nivel de estudios de bachillerato, preparatoria, el Ejército tiene una Universidad que tiene muchas especializaciones, en las que ellos pueden ir, graduarse en alguna licenciatura o alguna ingeniería y pues ellos en automático estarían recibiendo un grado, teniendo un trabajo muy remunerativo al concluir su carrera", comentó.

DOCUMENTACIÓN

Acta de nacimiento, CURP (nuevo formato 2025), credencial para votar del INE, certificado de estudios secundaria o superior, comprobante de domicilio, cartilla de Servicio Militar Nacional (personal masculino), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firma electrónica, carta de no antecedentes penales (45 días de expedición).

REQUISITOS

Ser mexicano de nacimiento, soltero y no vivir en concubinato, contar con buena conducta, sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, tener estatura mínima de 1. 63 metros en hombres y 1.56 metros en mujeres y en caso de tener tatuajes, estos deberán tener una dimensión máxima de 10 por 10 centímetros en una pare no visible y de imágenes no ofensivas, entre otros.

DATO

También las y los interesados en enlistarse en el Ejército, pueden comunicarse al 644- 149- 1286, en un horario de 08:00 de la mañana a 01:00 de la tarde.