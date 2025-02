Drenaje colapsado deja sin luz a residentes de Valle del Real en Ciudad Obregón

Vecinos se han visto afectados durante días y nuevamente piden la intervención del Oomapas de Cajeme

Por: Javier Zepeda

Desesperado se encuentran algunos vecinos del fraccionamiento Real del Valle, pues llevan tres días sin luz en sus casas, debido a complicaciones que se tienen con el cableado subterráneo, el cual se ve afectado por una fuga de aguas negras; las familias tienen la preocupación de que se registre una tragedia, pues en el sector hay niños y adultos mayores que incluso podrían sufrir un accidente por los cables húmedos.

El problema se registra en la calle Dios Mercurio, del tramo que comprende de la Neptuno a la Diana. Los afectados mencionaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya acudió a la zona, pero les notificó que el personal no puede intervenir hasta que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) repare el drenaje colapsado.

"Es el drenaje el que está mal, algunos han tenido que dejar el carro afuera de las casas porque los portones funcionan con electricidad y no hay. Tienen que mover abajo, pero la CFE no puede hacer nada, porque tiene que venir primero el Oomapasc. De momento son algunas casas las afectadas, pero ya viene para acá para la mía", dijo Eva Lidia Pérez, una de las residentes.

Julio César, quien se ve afectado por la situación, reiteró su llamado al Oomapas de Cajeme. "No hay refrigerador, no hay nada, no podemos hacer nada porque no hay luz, literal, no hay ni para conectar un teléfono para cargarlo. Entonces ya no sabemos a quién decirle", expresó.

El pasado 13 de febrero, se hicieron llegar los folios al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, quien instruyó al organismo atender la situación de manera "inmediata".