Diócesis de Ciudad Obregón Lanza Himno en Honor al Sagrado Corazón de Jesús

De estreno se encuentra la Diócesis de Ciudad Obregón, pues durante la celebración de la misa de hoy en Catedral se dio a conocer el himno oficial en honor al Sagrado Corazón de Jesús, en el marco del Jubileo 2024-2025.

Al canto de "somos tuyos Sagrado Corazón de Jesús, abismo de virtudes", los fieles entonaron este nuevo himno, una vez que fue entregado el mismo al Obispo, Felipe Pozos Lorenzini.

Para la conformación de este Himno Diocesano, se realizó una convocatoria y se presentaron distintas propuestas. La compositora, María Elena Gaxiola Suárez, informó que se trata de una manifestación de amor en la que todos los miembros de la comunidad participan como discípulos de Dios.





Sobre el proceso para la composición, relató que no fue una inspiración de unas horas, pues se trató de un reto complejo. "Fue toda una lucha espiritual y material, etapa de crecimiento y un camino contemplando a Cristo en su Getsemaní. No obstante, las dificultades, las bendiciones han sido abundantes. No fue una inspiración de horas, pronto vi la dimensión de la encomienda, pidiendo siempre la guía del Espíritu Santo...Entendí que ningún himno puede abarcar el inmenso amor del Sagrado Corazón de Jesús, es un camino que dura toda la vida", dijo.

Con este cántico, los fieles de la Iglesia Católica piden a Jesús que les dé un corazón semejante al suyo, para así poder llevar su amor a las personas más necesitadas. "Pedimos encontrar en el corazón de Jesús la fuente de todas las virtudes, misericordia, esperanza, caridad y amor", dio a conocer.

El himno fue plasmado en los boletines que se reparten en la Diócesis de Ciudad Obregón, para que la comunidad pueda leerlo y así pueda entonarlo durante la celebración de la santa misa.