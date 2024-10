Día de San Judas: En Cajeme se permitirán las cabalgatas pero con esta condición

Aproximadamente 350 elementos de Protección Civil (PC), Bomberos, Seguridad Pública Municipal, Tránsito, Cruz Roja y grupos de radioayuda se instalarán en 9 puntos claves de Cajeme para garantizar el bienestar de quienes participen en la procesión por el Día de San Judas Tadeo y quienes visiten los panteones por el Día de Muertos.

Luis Rey Chávez, Jefe de Tránsito Municipal, dio a conocer que es importante que las personas que se movilicen desde distintos puntos del municipio hacia el templo de este santo eviten usar el celular mientras se desplazan por la carretera internacional, para evitar accidentes. También dijo que se realizarán recorridos para atender cualquier situación que se presente.

SE PERMITIRÁN CABALGATAS

Por su parte, el coordinador de Protección Civil , Francisco Mendoza Calderón, aclaró que sí estarán permitidas las cabalgatas, mismas que son tradicionales en eventos como el Día de San Judas o de la Virgen de Guadalupe, siempre y cuando las personas cuenten con permiso.

"Si solicitan el permiso patra cabalgata no hay porque no darlo, hay una ley que parece que se detuvo, pero independientemente, si estuviera la ley, no te prohíbe cabalgatas", dijo.

NO HABRÁ VENDEDORES EN PANTEONES

Por otro lado, informó que este año no habrá permisos para vendedores que busquen instalarse dentro de los cementerios durante el Día de Muertos, para que haya mayor facilidad de atender reportes de incidentes, pues se genera un considerable cúmulo de personas, ya que se movilizan entre 22 y 30 mil habitantes ese día en Cajeme.

"Continuamos con los trabajos por el Día de muertos, trabajamos con Bomberos para identificar fauna nociva, no habrá vendimia dentro de los panteones, nada más afuera, ya se limpió para que la salida sea por Granjas Mica", explicó.

Se contará con la presencia de ambulancia al interior de los panteones de Cajeme, para cuidar que no se presenten incidentes, dijo el coordinador de la dependencia.

SIN SOLICITUD PARA FIESTA DE HALLOWEEN

En cuanto a la tradicional fiesta de Halloween que se ha realizado otros años en la calle Eusebio Kino, Proteción Civil dio a conocer que este año no se solicitó el permiso, pero también se contará con vigilancia en dicha vialidad, pues se buscará que no haya riesgos en caso de que jóvenes decidan realizar actividades.

"Siempre había una fiesta muy grande de Halloween, en este caso no pidieron permiso, pero si habrá eventos en la Miguel Alemán, estaremos muy pendientes...vamos a tener presencia también en la calle Kino", mencionó.