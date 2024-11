DGTI quiere aumentar en Sonora eficiencia terminal

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGTI) en Sonora busca elevar la eficiencia terminal a nivel estado a más del 90 por ciento y para ello se encuentran trabajando en los planteles de los municipios, informó el comisionado responsable de ese subsistema en la entidad, Gilberto Godoy Morales.

Actualmente, la eficiencia terminal se encuentra en el 88 por ciento entre los aproximadamente 21 mil estudiantes que hay en Sonora, por lo que se trabaja a través de la concientización de la importancia de la educación tecnológica, entre otros esfuerzos, esperan incrementar el número de egresados del subsistema DGTI

El académico dijo que en Sonora se está por encima de la media nacional de eficiencia terminal, sin embargo, destacó la importancia de lograr aumentar el número de egresados de la preparatoria.

"Tener el 100 por ciento sería muy complicado, pero trabajamos en ello para tener mejores números y aumentar la eficiencia terminal, manejamos alrededor de 21 mil alumnos, sería muy bueno sacar a los 21 mil, pero sería muy complicado y en este caso estamos trabajando para que se reduzca el número de abandono escolar", indicó.

Explicó que se trabaja en reducir el 12 por ciento de deserción que se tiene en Sonora en el subsistema de DGTI a ubicarse por debajo del 10 por ciento.

El CBTIS 37 es una de las preparatorias pertenecientes al subsistema DGTI en Sonora y fue reconocida a nivel nacional por ubicarse en el cuarto lugar con mejor estadística de egresados.

EGRESADOS RECONOCIDOS

Godoy Morales explicó que se le da seguimiento a los egresados y se han encontrado que logran colocarse en universidades dentro y fuera de México, ya que los alumnos del DGTI son reconocidos por el nivel académico.

"Le damos seguimiento a los egresados también y una de las cosas maravillosas que tenemos es que me he encontrado alumnos egresados de DGTI en todas las ciudades de Sonora, también me he encontrado en México, en Monterrey, en Guadalajara que por la educación que tenemos, que sacamos técnicos con una preparación muy buena, pueden ellos asistir a cualquier universidad".

Agregó que además de quedarse en las universidades nacionales, hay estudiantes que se enrolan a universidades de Estados Unidos a través de convenios que se tienen en ciudades

"En Nogales y Agua Prieta tienen convenios con preparatorias para ir a estudiar inglés, entonces van un tiempo, regresan, terminan aquí en Sonora y luego se van a estudiar allá en el extranjero".