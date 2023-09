Destinado a ser locutor

Facilidad de palabra, carisma y pasión imprime en cada intervención Raúl Mendívil Cruz. Con cerca de 20 años como locutor es uno de los profesionales del micrófono más reconocidos y conocidos del municipio de Cajeme, algo que ha construido a base de constancia, perseverancia y amor por lo que hace.

El "Rulo", como lo conocen, compartió que inició en la música, al ser algo que siempre estuvo ligado a él, pues viene de familia de músicos. Originario de Navojoa, Sonora, pero criado en Ciudad Obregón, se fue abriendo camino en sus inicios como DJ.

La faceta de DJ lo encaminó a la locución, pues al hacer sus mezclas conectaba con el público por su manera de interactuar con la gente.

"Cuando estudiaba la preparatoria en el ´Cobachito´, el maestro de Comunicación siempre me tubo fe al decirme que tenía madera para locutor, hice varios castings, pero no quedaba porque estaba ´morro´" compartió.

INICIOS EN LA LOCUCIÓN

El tiempo le dio la razón a su profesor debido a que después "Rulo" fue aceptado en una estación de radio de giro pop, fue ahí donde inició su carrera sin saber que se convertiría en su gran pasión.

EVITA SUICIDIO

A lo largo de su notable trayectoria le ha tocado conocer a artistas de renombre y conducir múltiples eventos importantes, momentos que guarda en su memoria, pero sin duda alguna algo que lo marcó fue cuando a través de su voz le salvó la vida a una joven.

"Leí una reflexión y a los minutos una señora me habló para agradecerme, pues encontró a su hija llorando, quien le había dicho que quería suicidarse, cuando escuchó a un locutor decir una bonita reflexión que la hizo cambiar de opinión, la señora me habló llorando y es algo que me marcó como locutor", mencionó.

Las ganas de renovarse e innovar lo ha conducido a mantenerse vigente, pues siempre busca aprender, al ser alguien que le fascina la producción, quien ha hecho un sinfín de trabajados para distintos programas y estaciones.

El 14 de septiembre se conmemora en México del Día del Locutor, una celebración que se promovió en el año de 1950, pero fue hasta 1960 cuando se hizo oficial. Raúl Mendívil nació un 14 de septiembre por lo que estaba destinado a ser locutor.

Actualmente tiene un programa que se llama "Old School", el cual tiene mucha aceptación al ser un viaje al pasado con melodías que marcaron época.

De esta manera "Rulo" Mendívil defiende la bandera delcon honor al ser alguien apasionado del micrófono que busca siempre aportar ideas frescas que mantengan en el gusto de la gente a la radio, un medio de comunicación fascinante que compite con el dinamismo que ofrecen las redes sociales, pero su importancia, trascendencia y aporte han hecho que se mantenga activa generando emociones e informando a la población sobre temas de interés.