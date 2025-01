Denuncian nuevo intento de desalojo en Urbi Villa del Rey

Un nuevo intento de desalojo de vivienda se presentó en la colonia Urbi Villa del Rey, el cual fue impedido por los vecinos, quienes se manifestaron al ver que un remolque, patrullas y un cerrajero llegaron a una tienda de abarrotes.

Marisela Anaya Castro, presidenta de la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional, recordó que hay un acuerdo con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien se comprometió a que no habría desalojos mientras se busca darles certeza jurídica a los posesionarios irregulares de las casas.

En este caso particular, mencionó la presidenta, el despojo no fue por parte de la Inmobiliaria ILT, sino por parte de otra constructora que tiene cerca de 3 viviendas en dicho sector.

"Esta casa no la tiene inmobiliaria ILT, es una que solamente tiene 3 viviendas en esta colonia, se supone que el abogado venía a negociar con ella, pero realmente traían remolque, policías, y hasta un cerrajero, todo está muy extraño", mencionó.

Ante esta situación, los vecinos decidieron comunicarse con la Secretaria del Ayuntamiento de Cajeme, Lucy Navarro Gallegos. "Hablamos con Lucy Navarro, porque se supone que por instrucciones del gobernador no se iban a hacer desalojos, no entiendo por qué están llegando con desalojos ahorita. Todo esto es un fraude inmobiliario, la señora afectada tiene trece años con la casa, queremos ver cuánto costó la casa porque se la quieren vender a casi medio millón de pesos, por una casa de la que es posesionaria irregular, es corrupción porque traen un valor catastral pero la casa no costó eso, cuando la gente las agarró estaban en total abandono", defendió.

A decir de la presidenta de la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional, tienen información de que para esta semana se tienen programados más desalojos, por lo que permanecerán alertas.

"ES CUESTIÓN JUDICIAL"

Al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, dijo que son los jueces quienes emiten las órdenes de desalojos, y existe un ordenamiento que obliga al Ayuntamiento a apoyar dichos procedimientos, únicamente para evitar que haya violencia. Sin embargo, esta no es una decisión propia del gobierno municipal.

"Los jueces son los que emiten las órdenes de desalojo, y hay un ordenamiento judicial que se envía al Ayuntamiento, que nos obliga a apoyar esos desalojos para evitar cuestiones de violencia, no es una acción que tome el Ayuntamiento, que quede claro eso, cuando hay alguna unidad de la Policía presente, no es porque queramos hacerlo, ni nos guste hacerlo, sino que estamos obligados por la ley a acompañar el proceso", mencionó. A finales del año pasado, se intentaron hacer desalojos, informaron los vecinos, por lo que cerraron algunas calles.