Cumple Felipe Pozos cinco años al frente de la Diócesis de Ciudad Obregón

Este 14 de noviembre se cumplen cinco años de la toma de posesión de Monseñor Felipe Pozos Lorenzini como obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón. Arribó en noviembre de 2020 para suceder a Don Felipe Padilla Cardona, quien presentó su renuncia en mayo de ese mismo año al cumplir 75 años de edad.

Monseñor Pozos asumió el cargo en medio de una pandemia aún activa, por lo que la misa de recepción y toma de posesión se realizó en la Catedral con aforo limitado y la presencia de unos cuantos obispos que lo acompañaron en ese momento especial.

Desde entonces, su labor pastoral se ha distinguido por la cercanía con los fieles de los más de 30 municipios que conforman la Diócesis, una de las más extensas del país, con más de 800 mil kilómetros cuadrados.

CAMBIOS RELEVANTES EN SU MINISTERIO AL FRENTE DE LA DIÓCESIS

Entre los proyectos más relevantes que ha impulsado se encuentra la promoción y elaboración del IV Plan Diocesano de Pastoral, cuya versión final será presentada el próximo lunes 17 de noviembre, en el marco del inicio de la Asamblea Diocesana.

Pozos Lorenzini también ha realizado cambios significativos en el servicio pastoral, especialmente en los nombramientos de sacerdotes. Destaca el movimiento del Padre Salvador Nieves, quien, tras más de diez años como rector de la Catedral, asumió la parroquia del Santuario de Guadalupe en Ciudad Obregón. A su vez, el Padre Aníbal Lauterio llegó a la Catedral después de haber servido varios años al frente del mismo Santuario.

Otro cambio importante se dio en la Rectoría del Seminario Diocesano, que actualmente encabeza el Padre Marco Robles Zazueta. Este relevo se dio tras muchos años en los que el Padre Alfredo González fungió como vicerrector, mientras que Don Felipe Padilla ejercía simultáneamente como obispo y rector de la casa de formación sacerdotal.

Asimismo, Monseñor Pozos ha impulsado diversas acciones para fortalecer la adecuada vivencia de los sacramentos. Entre ellas destacan el aumento del tiempo de preparación para niños y adolescentes que desean recibir la Primera Comunión o la Confirmación, y la creación de una especie de escuela para parejas que desean contraer matrimonio católico.

BUSCA CERCANÍA CON LA GENTE

El obispo también se ha dedicado a recorrer las distintas zonas de la Diócesis mediante visitas pastorales, que usualmente realiza en agosto. En ellas escucha a los fieles y fomenta una relación más cercana entre el pueblo y su pastor.

Otro aspecto relevante de su gestión es la próxima instauración del diaconado permanente en la Diócesis, así como el fortalecimiento de la relación con los sacerdotes. Además, ha promovido insistentemente la oración por las vocaciones en todas las misas y, en los últimos dos años, ha encabezado celebraciones y momentos de oración para pedir lluvia ante las condiciones de sequía.

El nombramiento oficial de Felipe Pozos Lorenzini como séptimo obispo de Ciudad Obregón fue dado a conocer el 15 de septiembre de 2020, aunque su llegada se concretó dos meses después. Desde el primer día expresó su alegría por esta responsabilidad pastoral.

Los fieles lo describen como un pastor cercano, con don de escucha y gran interés por promover la adoración eucarística y la devoción a la Virgen María.

Este viernes 14 de noviembre, diversas parroquias de la Diócesis compartieron en redes sociales mensajes de felicitación al obispo, así como un ramillete espiritual compuesto por oraciones, misas e intenciones que muchos fieles ofrecieron en su honor.