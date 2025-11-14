Busca mantener panadería a flote

Con el cambio de clima y la llegada de los días fríos, deberá comenzar a mejorar la venta de pan, consideró Francisco Trujillo Leyva, panadero de tradición, quien intenta mantener a flote el negocio familiar, que es uno de los pioneros en este giro en Ciudad Obregón.

El entrevistado, quien dijo tener una vida en la panadería y actualmente 67 años de edad, mencionó que fue entre los 14 y los 15 años que comenzó a ayudarle a su padre, Francisco Trujillo Colio, quien fue el primero en la localidad en elaborar el pan de hot dogs para ser calentado en vapor, y que aún conserva la misma receta, sin conservadores ni productos químicos agregados –a diferencia de los demás panaderos, que le agregan cosas para hacerlo durar mucho tiempo en el vapor, sin deshacerse--.

"Nuestros productos son sin conservadores, como me enseñó mi padre, quien en 1952 fundó la panadería La Provinciana en la calle 200 y Chihuahua, de donde dos años después se cambió al local actual, en 6 de Abril y Campeche", indicó.

En ese lugar, diariamente se ha trabajado, sin cerrar un día, en la elaboración de pan dulce integral, pan para hamburguesas, para tortas y un poco de torcido, afirmó Trujillo Leyva.

Manifestó el entrevistado que, aunque le gusta su oficio, el hecho de madrugar todos los días le provoca sentirse de pronto un poco cansado y con ganas de jubilarse, pro por ser su propio jefe, por ahora no se puede, así que tendrá que seguir laborando.