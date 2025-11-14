Regularizarán autos "chocolate" en Cajeme

A partir de la próxima semana se instalará en el municipio de Cajeme el módulo itinerante del Registro Público Vehicular (Repuve) Sonora, para brindar el servicio a los miles de ciudadanos que aún no han podido registrar sus autos "chocolate", manifestó Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de la organización de defensa del patrimonio familiar indicó que lo anterior se puede corroborar en cuanto a que ya se tiene acceso a la página para hacer citas, www.regularizaauto.sspc.gob.mx, de donde se obtiene la línea de pago, que es el documento para realizar su contribución en el banco.

Los interesados pueden acudir a las oficinas de su organización, y en el caso de Sippafa, se les apoya para realizar dicho procedimiento sin errores, a quienes lleven la documentación completa requerida, expresó Lugo Ayala.

Comentó el dirigente que es muy necesario que el módulo permanezca en el municipio el mayor tiempo posible, aunque ellos están solicitando que el módulo sea permanente y no de sólo unos días, para que la solución a los sonorenses sea permanente.

CONFIRMA LA SSP

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó que, en apoyo a las y los habitantes de Ciudad Obregón interesados en realizar el trámite de regularización de autos usados de procedencia extranjera, se instalará el módulo itinerante del Registro Público Vehicular (Repuve) durante dos semanas.

La información de la dependencia estatal señala que será del 18 al 21 y del 24 al 28 de noviembre del presente año, cuando personal del Repuve estará listo para brindar el servicio en el Centro de Usos Múltiples (CUM), de calle Sufragio Efectivo entre No Reelección y Hidalgo, de la colonia Centro, de 8:00 a 15:00 horas.

La SSP Sonora destacó que en lo que va del 2025, esta es la segunda ronda del módulo móvil de Repuve por dicho municipio, donde se han regularizado 22 mil 146 autos, beneficiando a familias que ahora ya cuentan con certeza legal, y al corte del 31 de octubre del presente año, van 203 mil 646 vehículos en Sonora, registrados mediante el decreto presidencial de 2021.