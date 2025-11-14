  • 24° C
Verifica Protección Civil tiendas chinas en Cajeme

También algunos centros comerciales; determinan que cumplen con la normatividad

Nov. 14, 2025
La Unidad Municipal de Protección Civil en Cajeme se da a la tarea de revisar el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de las tiendas chinas instaladas en el municipio, y en la medida de que alguna de ellas incumpla con la normatividad, inmediatamente será cerrada, advirtió Francisco Mendoza Calderón. El coordinador de la UMPC hizo saber que acudieron a efectuar una inspección en la tienda China City, situada en plaza Goya, donde se pudo constatar que las anomalías más importantes detectadas en el recorrido realizado por Diario del Yaqui, consistentes en salidas de emergencia selladas con soldadura, ya habían sido subsanadas, además de asegurarse que estas estuvieran despejadas tanto al interior como al exterior, y que cuenten con extintores en cantidad suficiente.

"Esa tienda cuenta con cinco salidas de emergencia las cuales ya están habilitadas y despejadas al 100 por ciento; las otras son puertas de servicio", comentó el funcionario municipal.

Hizo saber, asimismo, que previamente se habían revisado otros negocios de este tipo ubicados en el centro de la ciudad, de los que cuatro fueron cerrados momentáneamente en lo que mejoraban sus condiciones, entre las que se encuentra contar con extintores, salidas de emergencia habilitadas y retirar toneladas de mercancía amontonadas en sus bodegas, que se constituían en grave riesgo en caso de un incendio u otro tipo de contingencia.

Por lo que corresponde al área de comida de la plaza Tutuli, donde se había denunciado que las mesas y sillas se encontraban empotradas en el piso, constituyéndose en una práctica riesgosa, Mendoza Calderón expresó que en la verificación confirmaron que dicho mobiliario no está fijo y puede ser removido en caso de necesidad, para dar paso a los ciudadanos que requieran salir, o a los miembros de los cuerpos de seguridad que necesiten hacer labores contra incendio o de rescate en el interior.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

