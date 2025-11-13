Todo listo para la ExpoFest Cajeme 2025

Tras cerca de 5 años sin realizarse, este 14 de noviembre volverá la Expo de Ciudad Obregón bajo el nombre ExpoFest Cajeme 2025, evento en el que se espera la asistencia de más de 80 mil personas desde su primer día hasta su cierre, el día 30 de noviembre.

En la explanada de la Expo todo se encuentra listo para que inicie este evento, que es uno de los más esperados por los cajemenses. Al interior se observan stands donde se ofrecerán distintos servicios, así como una variedad de atracciones mecánicas, diferentes escenarios para las presentaciones musicales que se llevarán a cabo, un área de gastronomía y una zona en donde las personas podrán aprender acerca de la energía renovable.

Será en punto de las 17:00 horas de este 14 de noviembre cuando se inaugure la ExpoFest Cajeme 2025 y se prevé que asistan cerca de 30 mil personas durante el primer día.

Además de las presentaciones musicales que tendrán lugar durante esta feria, se contará con la presencia de los Voladores de Papantla, quienes viajaron desde Veracruz para el disfrute de los cajemenses.

Cabe señalar que la ExpoFest Cajeme se realizará de miércoles a domingo, por lo que el patronato extiende su invitación a la población, para que disfruten del regreso de este evento, que promete tener un formato distinto a las ediciones anteriores, apostándole a un ambiente familiar donde se promueva la cultura y la diversión.

El calendario de eventos puede consultarse en la página de Facebook Municipio de Cajeme y ExpoFest Cajeme.