Rescate 1 realiza con éxito la Feria por la Vida

Promoviendo la cultura de primer respondiente para salvar vidas

Por: Román González

En una emergencia, un minuto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, de ahí la importancia de la cultura del primer respondiente. Por esta razón, este domingo el grupo liderado por la activista Irene Manzo, Rescate 1, llevó a cabo la Feria de la Vida en su edición 2025 en la Laguna del Náinari.

"Soy bombera voluntaria y paramédico desde hace 25 años y no solamente porque conozco las maniobras básicas para mantener con vida a alguien es que me interesa el hecho de transmitir el conocimiento, sino porque pues vivo aquí vivo y si le enseñamos a la gente, no sabemos en qué momento nos pueda suceder a mí, algún familiar mío, a mis hijos, a mis nietos y es importante crear la cultura del primer respondiente", compartió.

A las 8:00 horas, un grupo de voluntarios, ciudadanía y expertos en la impartición de las técnicas de la reanimación cardiopulmonar (RCP) se reunieron en la Plaza Álvaro Obregón para dar inicio al programa, que incluyó la impartición de cursos de primeros auxilios y una marcha familiar a la Laguna del Náinari.

A las 10:00 horas, el contingente llegó al Discóbolo frente a la laguna, dando inicio a actividades culturales y capacitaciones sobre cómo actuar en diferentes tipos de emergencias, como atragantamiento, paro cardiaco, fracturas y quemaduras, tanto en personas adultas como en niños y mascotas.

Se mencionó que el evento busca establecer un récord Guinness motivando a la ciudadanía a capacitarse en técnicas de RCP. "En la maniobra que estamos haciendo no existe un récord, el récord Guinness que existe es en Honduras de un tipo de RCP, hay otro eh en Guadalajara, que son puros estudiantes de medicina y un par de doctores aplicándole RCP y todos están viendo. Nosotros no. Lo de nosotros es sencillo, práctico y si una, cinco, 10, o 20 personas lo cursan pues vamos esperamos que para el próximo año sea más uno", informó.

Finalmente, se resaltó la importancia de que cada ciudadano tenga los conocimientos para mantener oxigenado el cerebro de la víctima, lo cual aumenta las posibilidades de que no pierda la vida antes de recibir atención especializada. Se señaló que aquellos que no pudieron asistir al evento pueden tomar el curso en cualquier momento del año.

"En el transcurso del año vamos a las escuelas y a las empresas, para cualquier persona que esté interesada puede comunicarse a la página de Facebook de rescate 1 o directamente por WhatsApp al 6441 989800", finalizó.