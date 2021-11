Cuide su aguinaldo

El líder sindical explicó que, tanto en la unión obrera que encabeza como en otros sindicatos, se recomienda que los trabajadores hagan un buen uso de los recursos, que eviten gastarlo en cosas que no sean de provecho y lo apliquen para la convivencia familiar o mejoras en el hogar.

"Este es una prestación que los trabajadores esperan todo el año, por eso es importante que lo usen bien, que hagan una planeación de en qué lo van a invertir, es importante poner en primer lugar a la familia, también si se van a comprar artículos para el hogar", indicó.

Detalló que la empresa con la que se mantiene contrato colectivo ya tiene garantizado el aguinaldo para los cerca de 1,500 trabajadores que conforman la planta laboral.

Hay trabajadores que se endeudan durante el año y usan todo el aguinaldo para liquidar sus deudas, lo cual no es recomendable debido a que no les queda para comprar las cenas navideñas, ropa u otras necesidades de fin de año para sus familias, por lo que se debe de administrar adecuadamente para no quedarse sin nada.