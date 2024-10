¡Cuidado! Secretaría del Bienestar no manda mensajes para incorporación a programa

El programa Pensión Mujeres Bienestar está incorporando en este momento únicamente a las personas de 63 a 64 años de la población en general y no envía mensajes de texto ni pide números de tarjeta u otros documentos de manera digital, por lo que no se deben dejar engañar ni ser víctimas de estafas, informó el director regional de la Secretaría del Bienestar, Iram Solís García.

Luego que circularan mensajes falsos a nombre de la Secretaría del Bienestar en los que supuestamente se incorpora a mujeres en general de 60 años en adelante por medio de ligas de Internet, el funcionario federal dijo que esto no es cierto, ya que en este momento únicamente se están registrando a las de 63 a 64 años general y 60 a 64 años de comunidades indígenas, por lo que hizo el llamado a no dejarse engañar.

"Hay que tener mucho cuidado con el tema de extorsiones, no se les solicita tarjeta, no se les solicita nada de información confidencial y hay que tener cuidado con esa parte, no brindar nada, sino acercarse a un servidor de la nación para que ellos los apoyen", informó.

Añadió que también ha habido casos de personas que se acercan a preguntar si es necesario presentar una carta de supervivencia para permanecer en los programas, lo cual dijo que no es cierto, ya que la Secretaría del Bienestar no pide este documento.

"Es muy importante no caer en temas de fraudes, por ahí me han comentado y han llegado personas para preguntar si se está solicitando la carta de supervivencia, eso no es cierto, no se está solicitando la carta de supervivencia, por eso es muy importante que se acerquen a los centros integradores".

¿CÓMO SE PUEDEN INCORPORAR?

Las mujeres que se encuentren dentro de los rangos de edad y quieran incorporarse al programa, pueden acudir directamente al CUM de Ciudad Obregón, a la oficina de Bácum a un costado del Palacio Municipal, en San Ignacio Río Muerto y Bahía de Lobos, en donde las pueden atender, informar e incorporar directamente.

"Aclaro, el programa es de 60 a 64 años, pero ahorita estamos de 63 a 64, está de 60 a 64 años para todas las mujeres en las comunidades indígenas", explicó.

Las adultas mayores que quieran incorporarse pueden identificar a los Servidores de la Nación, quienes llevan el chaleco e identificación oficial, que son los indicados para brindar información.