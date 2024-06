Cruz Roja de Ciudad Obregón atiende a más personas por deshidratación

A diferencia del año pasado, durante este 2024 no se han presentado golpes en los servicios médicos brindados en Cruz Roja de Ciudad Obregón, ubicada sobre la calle Chihuahua, expuso José Luis Osegueda, coordinador local de Socorros.

Sin embargo, comentó que las deshidrataciones están a la orden del día, debido a que por cada 10 consultas 5 pacientes resultan deshidratados, los cuales en su mayoría son adultos mayores.

El coordinador comentó que dependiendo de la gravedad, se les aplica un suero intravenoso, además de otros medicamentos para tratar la diarrea y vómito, pero que al cabo de una hora son enviados de regreso a sus domicilios.

En el caso del golpe de calor, explicó que el problema es más complicado debido a que el cuerpo se descompensa y los órganos fallan ante la falta de líquidos, por lo que años atrás han presenciado muertes por este padecimiento.

"Un golpe de calor es ya lo último, se da después de una deshidratación ya muy severa, cuando la gente no se atiende o no se hidrata empieza con síntomas diarreicos, vómitos, mareos e incluso eso puede ser hasta mortal, si la gente no se atiende", agregó.

Osegueda, recordó que los sobres de vida suero oral disueltos en agua siguen siendo una bebida básica para que las personas puedan recuperarse en caso de sentir que están a punto de deshidratarse o se encuentran con ese padecimiento.