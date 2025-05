Cruz Roja de Cajeme advierte aumento de enfermedades por época de calor

José Luis Osegueda, coordinador de socorros de Cruz Roja, dio a conocer que, con la finalidad de reducir los riesgos por enfermedades propias de la temporada de calor, mismas que se llegan a incrementar hasta en un 60 por ciento en el municipio de Cajeme durante el verano, la ciudadanía puede seguir ciertas recomendaciones. Señaló que las infecciones intestinales son las más comunes.

El coordinador de la institución de rescate detalló que, además de los padecimientos intestinales, las deshidrataciones también presentan un aumento de casos. A pesar de las temperaturas más elevadas en la región, no se han tenido, hasta la fecha, atenciones por golpes de calor, pero el riesgo de sufrirlos se incrementa.

"La deshidratación se presenta cuando una persona pierde líquido de manera excesiva y necesita reemplazarlo tomando agua, mientras que el golpe de calor es más serio, se produce por un mal funcionamiento de los centros reguladores del calor. En ambos casos, la recomendación es acudir por atención médica de urgencia", detalló.

Añadió que otros de los padecimientos que se incrementan con el aumento de la temperatura son las enfermedades gastrointestinales, siendo la diarrea, el estreñimiento, dolor abdominal, fiebre y deshidratación algunos de los síntomas de estos padecimientos, provocados generalmente por microorganismos como bacterias, virus o parásitos que encuentran en el calor, agua contaminada y la falta de higiene un lugar, esto derivado de un mal manejo de los alimentos o la falta de sanidad en los insumos utilizados.

Por lo anterior, recomendó evitar consumir alimentos o bebidas en lugares que no cuenten con los permisos expedidos por las autoridades correspondientes, explicando que existen comerciantes ambulantes que utilizan hielos no potables para enfriar sus bebidas que comercian. Recordó que además se presentan casos de enfermedades por comer mariscos en mal estado, esto debido a que por el calor, los alimentos tienden a descomponerse más pronto, sobre todo si no existe un manejo adecuado. Por lo cual, llamó a limitar su consumo a lugares que cuenten con las medidas de manejo adecuadas.

Finalmente, señaló la importancia de que, en caso de presentar síntomas de deshidratación, se acuda con un médico y se evite el consumo de sueros orales, bebidas para deportistas o las bebidas hidratantes, como agua de uso, ya que aportan grandes cantidades de sodio, que podrían afectar la salud al consumirla en grandes cantidades.