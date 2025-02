Cruz Roja Ciudad Obregón: destinan millonaria cantidad para traslados en ambulancia

Ante lo costoso que resulta acudir a los llamados, piden a la ciudadanía solicitar el servicio cuando realmente se requiere

Por: Ana Jusaino

En ajustes presupuestales del 2025, el costo por traslado en ambulancia de Cruz Roja Ciudad Obregón, es de mil 250 pesos, por lo que, al realizar un promedio de 50 servicios en 24 horas, la benemérita institución gasta 1 millón 875 mil pesos mensuales, informó José Luis Osegueda Osegueda.

Por lo anterior, el coordinador de Cruz Roja, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no haga llamados innecesarios, sino que solicite el servicio cuando la situación lo amerite.

“Porque nos mandan pedir una ambulancia cuando les duele una muela, cuando les duele un oído o cuando tienen una diarrea de una semana; cosas que pudieron haber ido al doctor y no fueron, mandan ambulancia y se molestan porque no los trasladamos”, expresó.

Dio a conocer que el mencionado gasto se destina principalmente para pago de combustible, pago hacia paramédicos, así como material de curación y medicamentos, ello sin cobrarle a los solicitantes.

“Si yo voy a un lugar que no es una emergencia, que es un enfermo, le tengo que aplicar medicamento y eso me cuesta y no lo cobro. Todos los servicios de ambulancia, son gratuitos”, comentó.

Osegueda Osegueda recordó que los casos de emergencia más atendidos en ambulancia son: personas asmáticas, problemas de vías respiratorias y heridos por arma de fuego, estos últimos, dijo que en la gran mayoría de los casos los encuentran sin signos vitales.

De acuerdo al coordinador de Cruz Roja Ciudad Obregón, el pasado mes de enero realizaron un total de mil 186 servicios de ambulancia.