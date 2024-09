Construyen colector para acabar con las aguas negras en la UMAE

Derrames de aguas negras e inundaciones afectan tanto a derechohabientes de la Unidad Médica de Altas Especialidades (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como a habitantes de colonias aledañas, situación a la que se busca dar fin con la construcción de un nuevo colector de drenaje que inició este viernes.

Para esta obra, se invertirá un monto de 4 millones 100 mil de pesos, mientras que el nuevo colector irá desde la calle Sahuaripa hasta la Manuel Castillo Velázquez, antes conocida como prolongación Guerrero.

El alcalde, Javier Lamarque Cano, informó que hacer este cambio es fundamental para acabar con la problemática de la zona, pues el conducto con el que se cuenta actualmente debe ser clausurado, ya que no puede repararse porque pasa por debajo de las instalaciones de la unidad médica.

"No hay manera de repararlo, porque, precisamente, corre por debajo de las instalaciones y cuando construyeron el edificio no tomaron en cuenta eso, entonces pasa que ahora no se puede reparar, por ello vemos que es indispensable cambiar ese colector y el que está actualmente clausurarlo y cambiarlos de ubicación", indicó el Presidente Municipal.

Con estos trabajos también se dará solución a otra problemática que afecta la movilidad en el área de estacionamiento de la UMAE, pues el espacio con el que se cuenta es muy reducido y no tiene suficientes entradas y salidas para casos de emergencias.

La obra beneficiará a cerca de 20 mil habitantes de colonias como Infonavit Yucujumari, Santa Anita, Fovissste I y Urbanizable 6.