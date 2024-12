Congreso del Estado aprueba ley de ingresos para Cajeme

Este domingo se aprobó en el Congreso del Estado el dictamen que presenta la Comisión de presupuestos y asuntos municipales, presidida por la diputada Rebeca Silva Gallardo, para la Ley ingresos y presupuestos de los ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2025.

En el caso de Cajeme, para el próximo año, el estado de cuenta de impuesto predial para Cajeme incluirá una aportación voluntaria con cargo al contribuyente por un monto de treinta y cinco pesos, los cuales se distribuirán de la siguiente manera.

Diez pesos para el fondo del Patronato de la Cruz Roja; diez pesos para el fondo presupuestario del DIF; diez pesos para el Patronato del cuerpo de bomberos; dos pesos con cincuenta centavos serán destinados al Fondo o Fideicomiso de Seguridad Pública Municipal; y la misma cantidad será para el Fondo Municipal de Fomento del Instituto del Deporte, mientras que los predios que se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o acuícola, pagarán una cuota de 450 pesos por hectárea.

CUOTA MÍNIMA

Respecto al servicio del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), para uso doméstico la cuota mínima será de 96.64 pesos y la máxima 108.03 pesos cuando el consumo sea mayor de cien metros cúbicos.

Para los usuarios que no cuenten con medidor, no se pueda tomar lectura o el medidor no funcione correctamente, se aplicará una cuota fija mensual igual a 26 M3 o tarifa presuntiva de acuerdo con sus consumos históricos.

Respecto al permiso para comerciantes de tianguis se cobrará un impuesto de 12 pesos por puesto, y para la expedición de licencia para quienes ya operan y están regularizando su situación, por la expedición de licencia de funcionamiento para establecimiento con actividades comerciales, industriales o de servicios, así como cambio de giro de ésta, se cobrará en UMA dependiendo el tipo de riesgo, bajo serán 23.03. medio 28.04 y alto 34.05, mientras que por refrendo anual se cobrará 50 por ciento de lo mencionado.

RECURSOS

El DIF Municipal recibirá el 10 por ciento de los recursos obtenidos del pago del impuesto de los servicios de expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, de autorizaciones eventuales y de guías de transportación de bebidas alcohólicas, para los expendios, tiendas de autoservicio, cantinas y agencias distribuidoras será un pago de 2 mil 3 UMAS; para restaurante será de mil 500 3 UMAS; y centro nocturno queda en mil 703 UMAS.

En cuanto a los servicios del velatorio municipal queda en cuatro mil 900 pesos el servicio de cremación, mil 800 el servicio en domicilio con ataúd de madera, los traslados a Esperanza, Cócorit y delegaciones tendrá un costo de 900 pesos, traslado a Tobarito queda en 950 pesos y a Pueblo Yaqui en mil pesos.

Para quienes cuenten con comercio o presten servicios la Laguna del Náinari, deberán cubrir una cuota mensual de mil 155 hasta tres mil 580 para quienes vendan café, agua y otras bebidas; accesorios y bisutería hasta dos mil 315 pesos; flores de 580 hasta mil 730; elotes de mil 240 hasta dos mil 215 pesos; y las paletas y las nieves de 580 hasta dos mil 200.