Emite la Condusef alerta por fraudes

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), detectó al menos cinco formas de fraudes contra tarjetahabientes y usuarios de diferentes servicios de las instituciones bancarias.

La dependencia federal alertó a los usuarios de los servicios financieros que se tienen diferentes formas de robar la identidad, clonar tarjetas o alterar su información, con lo que se corre el riesgo de que pierdan su dinero.

Entre estos se encuentra el tallado de tarjeta, el cual se da cuando el usuario acude al cajero y un tercero le pide el plástico “para limpiarlo” y aprovecha para cambiarlo.

Por otro lado, dijeron que se detectó la conocida como “Trashing”, que consiste en que los defraudadores buscan en los basureros y roban los documentos que contienen información personal, por ello es recomendable que las personas se aseguren que no aparezcan sus datos de forma legible.

La clonación de las tarjetas es otro fraude en el que los clientes pierden de vista sus tarjetas y se clonan con un dispositivo pequeño y fácil de esconder, por lo que es recomendable que nunca presten el plástico al personal de ningún establecimiento.

A través de la extorsión a domicilio, los delincuentes acuden a la casa de las personas y dicen ser empleados del Banco, en donde piden datos personales.

Otro que se ha detectado es la alteración de cheques, en los que una persona se ofrece a hacer fila por el usuario del Banco para que no pierdan el tiempo y endosan o altera el cheque a su nombre.

Este tipo de prácticas suceden en su mayoría contra los adultos mayores, por lo que se hizo el llamado a tener cuidado de los extorsionadores y tanto a ellos como al público en general, se urgió a no acudir al Banco de noche, no hablar ni prestar la tarjeta a desconocidos y no proporcionar por cualquier medio información personal.