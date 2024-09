Abuelos son víctimas de estafa: Condusef

Aumentan los reportes, dice la titular de la Unidad de Atención a Usuarios Blanca Alicia Rosas López

Por: Francisco Minjares

La disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario del Banco del Bienestar en Sonora, tuvo un incremento del 122 por ciento en lo que va del año en relación con el 2023, informó la titular de la Unidad de Atención a Usuarios BA9, Blanca Alicia Rosas López.

Luego que Sonora Cibersegura presentara 11 casos de adultos mayores que fueron víctimas de fraudes virtuales en el que les robaron sus datos, la funcionaria federal informó que en lo que va del año se han presentado ante la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 20 casos en lo que va de este año, mientras que en el 2023 en este periodo de tiempo se tuvieron nueve controversias.

Los consumos de Internet no reconocidos también tuvieron un ligero incremento, luego que pasara de cero casos en el 2023, a uno en lo que va de este año, mientras que los consumos no reconocidos bajaron de tres el año pasado a cero en este año.

Los afectados pueden acercarse vía virtual a iniciar la controversia en donde se les da seguimiento y se tiene una plática formal entre el afectado y la institución financiera, e incluso en las oficinas de la Ciudad de México se les brinda defensa legal vía juicios mercantiles.

“En Condusef, el trámite es conciliatorio y a todos se les da seguimiento y se concluyen, ya sea con convenio o arreglo de conciliación o no habiendo arreglo entre las partes se les deja en libertad para que acudan a los tribunales competentes. En la Condusef con sede en la Ciudad de México, se otorga la defensa legal ante los tribunales vía los juicios mercantiles en línea”.

Añadió que hay Bancos que tienen seguros para este tipo de situaciones con lo que se busca proteger el dinero de los usuarios.

De acuerdo a datos de la dependencia federal, una de cada tres controversias que se presentan corresponden a adultos mayores, quienes desconocen sobre el uso de la tecnología y la cifra ha subido con la implementación de programas sociales que los benefician.

Agregó que el afectado también puede interponer una denuncia judicial con lo que se dictaría una sentencia y con ello se buscaría reducir los casos.

La Condusef, además, recomienda no aceptar ayuda de los desconocidos que se acerquen, evitar lugares solitarios, no proporcionar los números personales como NIP o contraseñas a personas desconocidas a través de medios digitales, no insertar la tarjeta cuando se vea un objeto extraño, entre otros.

Las controversias se pueden iniciar a través del sitio de queja electrónica de la Condusef https://tramites.condusef.gob.mx/QuejaElectronica/ en donde se realiza el trámite.