Concluirán obras en calles abiertas

Las calles que están siendo reparadas y fueron abiertas temporalmente al tráfico no han sido terminadas definitivamente y falta todavía aplicar la carpeta asfáltica y señalización, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano, Leonel Acosta Enríquez. Debido a que hay vialidades que fueron abiertas al tráfico temporalmente y se ven inconclusas y desniveladas, el funcionario local aclaró que todavía falta trabajo por hacer y se espera que para el 31 de diciembre las 47 obras que se realizan en la ciudad, lleven un avance del 70 por ciento. "Hay que aclarar eso, cuando la gente dice que le falta el sello, se está refiriendo a la carpeta asfáltica, nosotros abrimos tráfico porque eso inclusive nos ayuda al llanteo", detalló. Una vez que haya suficiente producción de carpeta asfáltica se aplicará y tendrá un grosor de cinco centímetros en la mayoría de las vialidades del centro de la ciudad. "Soltamos el tráfico y la gente piensa que ya terminamos, pero no, después volvemos a abrir y ya que hay producción suficiente de carpeta asfáltica nos aventamos con una máquina", precisó. Una vez que se entreguen las obras se esperarán de 15 a 18 días para que seque y se proceda a poner la pintura termoplástica para señalizar. Algunas de las calles que se encuentran en esta situación son la 5 de Febrero, entre Galeana y Zaragoza, la Tabasco en algunos puntos al norte, entre otras que estarán apareciendo de esa manera conforme se continúe con los trabajos. Las obras que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad tienen garantías contra vicios ocultos, entre otras, y se están revisando constantemente por un laboratorio. Comerciantes del primer cuadro de la ciudad denunciaron que no se había terminado aún la calle, pero la autoridad afirma que una vez haya suficiente producción de asfalto se aplicará