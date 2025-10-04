  • 24° C
Con bendición de mascotas y unción de los enfermos conmemoran el Día de San Francisco de Asís

La noche del 3 de octubre se cantaron las mañanitas al santo patrono de los animales y los ecologistas

Oct. 04, 2025
La celebración de una solemne misa para ungir a personas con complicaciones de salud, la tradicional kermés y una bendición especial para las mascotas son actividades que se llevaron a cabo esta tarde para conmemorar el Día de San Francisco de Asís, en la parroquia Inmaculada Concepción de la comisaría de Esperanza.

El 4 de octubre de cada año se recuerda al santo patrono de los animales y los ecologistas, pues San Francisco de Asís se distinguió por su amor a la naturaleza, su humildad y por ser fundador de la Orden Franciscana.

imagen-cuerpo

Hoy tuvo lugar una la celebración de la misa para dar la unción de las personas enfermas, además de que se se dio una bendición especial a las mascotas y se realizará una misa especial a las 19:30 horas, mientras que la kermés comenzará a las 19:00. También se realizarpá una cabalgata a las 18:00 horas, misma que partirá de las letras en la entrada de Cócorit hasta el templo.

imagen-cuerpo

"Este santo fue una persona que cuidaba mucho de todos los animalitos y del medio ambiente, nos dejó ese legad, nosotros lo seguimos haciendo. Cada 4 de octubre tenemos un espacio para bendecir a las mascotas", explicó el Fraile, Francisco Arreola Núñez.

imagen-cuerpo

La kermés también se realizó la noche del 3 de octubre, cuando se cantaron las mañanitas al santo en el templo en mención, y previo a las celebraciones de este 4 de octubre, desde el día 25 de septiembre se realizaron distintas procesiones en honor a este santo de la Iglesia Católica.

Familias acudieron al templo para formar parte de estas actividades, motivadas por su fe en Dios y para recordar a este santo.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

