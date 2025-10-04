  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 4 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Extienden cierre de calles de Cajeme por reparaciones

Se pide a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar accidentes

Oct. 04, 2025
Extienden cierre de calles de Cajeme por reparaciones

El cierre de distintos puntos viales, que fueron programados para finales del mes pasado por reparaciones de calles, se extendió, razón por la que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública pide a los automovilistas tomar rutas alternas con el fin de evitar posibles accidentes.

Se trata de 14 zonas del municipio de Cajeme, donde se realizan trabajos de rehabilitación por las deplorables condiciones de la pista de rodamiento y, en algunos casos, de la infraestructura hidrosanitaria.

imagen-cuerpo

Entre los puntos que se permanecerán cerrados hasta mediados de octubre se encuentra la calle Heriberto Castillo entre Justicia y Calle Patria, en la colonia Aves del Castillo, así como la calle Triticale entre bulevar Las Palmas y Lirios, en la colonia Maximiliano R. López.

Por otro lado, hay algunas vialidades que permanecerán con el tránsito restringido hasta finales de este mes, como es el caso de la Paseo de la Paz entre California y bulevar Villa Bonita, en la zona rural de Cajeme. Otro punto es la calle Yucatán entre 6 de Abril y el bulevar Rodolfo Elías Calles, así como el crucero de las vialidades Baca Calderón y Flavio Bórquez, en la colonia Sochiloa.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, ha dado a conocer en distintas ocasiones que se trata de obras que son necesarias para mejorar la movilidad vial, por lo que pide a los cajemenses ser comprensivos y respetar estas medidas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Estos son los descuentos que se harán en multas y prediales en Cajeme este mes
Ciudad Obregón

Estos son los descuentos que se harán en multas y prediales en Cajeme este mes

Octubre 04, 2025

Tesorería Municipal invita a quienes tengan adeudos a regularizarse

Llegarán a Cajeme recursos adicionales para infraestructura
Ciudad Obregón

Llegarán a Cajeme recursos adicionales para infraestructura

Octubre 03, 2025

En diálogo con el gobernador, les ofreció más apoyos a Cajeme: cerca del 90% de los recursos para obra son para infraestructura: Lamarque

Tramitan 4 mil 567 ciudadanos credencial de elector en Cajeme
Ciudad Obregón

Tramitan 4 mil 567 ciudadanos credencial de elector en Cajeme

Octubre 03, 2025

Durante el mes de septiembre se entregaron 4 mil 513; quedan mil 996 plásticos pendientes de recoger