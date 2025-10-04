Extienden cierre de calles de Cajeme por reparaciones

El cierre de distintos puntos viales, que fueron programados para finales del mes pasado por reparaciones de calles, se extendió, razón por la que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública pide a los automovilistas tomar rutas alternas con el fin de evitar posibles accidentes.

Se trata de 14 zonas del municipio de Cajeme, donde se realizan trabajos de rehabilitación por las deplorables condiciones de la pista de rodamiento y, en algunos casos, de la infraestructura hidrosanitaria.

Entre los puntos que se permanecerán cerrados hasta mediados de octubre se encuentra la calle Heriberto Castillo entre Justicia y Calle Patria, en la colonia Aves del Castillo, así como la calle Triticale entre bulevar Las Palmas y Lirios, en la colonia Maximiliano R. López.

Por otro lado, hay algunas vialidades que permanecerán con el tránsito restringido hasta finales de este mes, como es el caso de la Paseo de la Paz entre California y bulevar Villa Bonita, en la zona rural de Cajeme. Otro punto es la calle Yucatán entre 6 de Abril y el bulevar Rodolfo Elías Calles, así como el crucero de las vialidades Baca Calderón y Flavio Bórquez, en la colonia Sochiloa.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, ha dado a conocer en distintas ocasiones que se trata de obras que son necesarias para mejorar la movilidad vial, por lo que pide a los cajemenses ser comprensivos y respetar estas medidas.