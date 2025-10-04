Estos son los descuentos que se harán en multas y prediales en Cajeme este mes

En Cajeme existe una deuda acumulada de más de 800 millones de pesos por incumplimiento en el pago del impuesto predial, por lo que Tesorería Municipal invita a los propietarios a aprovechar los descuentos que se aplicarán durante el transcurso de este mes para regularizarse.

Durante octubre se aplicará hasta un 50 por ciento de descuento en recargos al liquidar en las oficinas de atención, incluidas las que se encuentran en las comisarías de Cajeme. También se descontará un 40 por ciento a los propietarios en recargos si se realiza un convenio de 6 meses.

Para dar mayores facilidades a los interesados, el módulo móvil se instalará del día 6 al 10 de este mes en la calle Jesús García y Justo Sierra, en la colonia Villas del Náinari. Posteriormente del 13 al 17 lo hará en la calle Guerrero casi esquina con Amberes en la colonia Bellavista, mientras que del 20 al 24 estará en la Eusebio Kino y Hacienda Náinari, en la Privada de la Laguna, y finalmente estará del 27 al 31 de octubre en la carretera internacional, esquina con calle Jalisco.

TAMBIÉN HABRÁ DESCUENTO EN MULTAS

Por otro lado, en el municipio hay una deuda acumulada de cerca de 600 millones de pesos por multas que no han sido pagadas, informó recientemente el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Este mes también habrá facilidades para quienes tengan pendiente pagar alguna multa, pues se les descontará el 30 por ciento al liquidar y el 20 por ciento en la base de la multa al hacer un convenio por 6 meses.

Estos recursos ingresan al Ayuntamiento y son empleados para atender el rescate de calles, entre otras demandas sociales de los cajemenses.