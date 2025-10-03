  • 24° C
Ciudad Obregón

Tramitan 4 mil 567 ciudadanos credencial de elector en Cajeme

Durante el mes de septiembre se entregaron 4 mil 513; quedan mil 996 plásticos pendientes de recoger

Oct. 03, 2025
Durante el pasado mes de septiembre, en el módulo fijo del Registro Federal de Electores (RFE) del municipio de Cajeme se registraron un total de 4 mil 567 trámites de credencial de elector, informó Verónica Cruz Ríos.

La vocal del RFE en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE manifestó que, de este número, la mayor parte fueron reposiciones, con mil 449 trámites; reincorporaciones fueron mil 116; un total de mil 39 fueron cambios de domicilio; 755 son inscripciones, es decir, trámites de primera vez; 110 fueron correcciones de datos personales; 49 fueron correcciones de datos de dirección y, por último, se hicieron 49 trámites de reemplazo.

Por otra parte, expresó que, durante el mismo periodo, acudieron un total de 4 mil 513 ciudadanos a recoger sus credenciales para votar que previamente habían tramitado.

La funcionaria informó que a la fecha se cuenta en el módulo urbano con mil 996 credenciales que en su momento fueron tramitadas y que están ya listas para poder ser entregadas a los ciudadanos, para ser usadas como identificación oficial y con las cuales podrán votar en las elecciones intermedias de 2027.

MÓDULO MÓVIL

El módulo móvil presta sus servicios en el medio rural de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes; durante la semana próxima, estará el lunes 6 en Quetchehueca; el martes 7 irá a la comisaría de Providencia; el miércoles 8 se situará en el ejido Cuauhtémoc (Campo 5); el jueves 9 irá a Cócorit y el viernes 10 estará en Esperanza.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

