Ciudad Obregón

Dan atención a estudiantes con necesidades especiales

La preparatoria CAED atiende a los alumnos que tengan alguna necesidad especial

Oct. 03, 2025
Los estudiantes que egresan siguen hacia la universidad o deciden segur en CECATI cursando alguna especialidad de las que ofrecen
En busca de acercar la educación a todos los estudiantes de Cajeme, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 94 Obregón tiene la preparatoria del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en sus instalaciones, informó la directora del plantel, Karla Trujillo Zavala.

La directiva detalló que esta preparatoria es para los estudiantes de 15 años en adelante, quienes tienen algún diagnóstico con discapacidad para que puedan cursar con sus estudios.

"Tenemos la preparatoria CAED para las personas que tienen algún diagnóstico que son mayores de 15 años pueden entrar a esta preparatoria".

A través de las preparatorias CAED se busca que los estudiantes con alguna discapacidad de Obregón puedan aprender a su ritmo, con lo cual tienen mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Entre las discapacidades que se atienden se encuentran visual, auditiva, motriz, intelectual, por nombrar algunas, a quienes se les imparten los contenidos adecuados a sus necesidades.

Trujillo Zavala dijo que esto es parte de los servicios a la comunidad que brinda la institución educativa en Cajeme, al cual pueden acceder personas de diferentes colonias y comunidades.

Los interesados en más información pueden acercarse al campus del Cecati Obregón ubicado en la colonia Real dl Sol o preguntar a través de sus redes sociales para mayores informes.

La preparatoria se encuentra en las instalaciones del plantel, con aulas propias y personal capacitado para que los estudiantes culminen sus estudios y reciban la constancia de bachillerato.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


