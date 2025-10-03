Piden permiso para podar árboles en CAM 52 de Cajeme

El Centro de Atención Múltiple (CAM) 52 pidió a la autoridades que se autorice la poda de los árboles del plantel para evitar problemas en el suministro de energía eléctrica y la prevenir la presencia de abejas, informó la directora, Rosa Amelia Palma.

Explicó que la solicitud ya se hizo ante la Dirección de Ecología de Cajeme, pero hasta el momento no han tenido respuesta, por lo que hizo el llamado a que se atienda, ya que se han tenido casos en los que las ramas tocan el cableado y generan daños en el suministro de energía.

"Los árboles ya están muy altos y tocan los cables de luz, hacen corto, ya hemos tenido dos casos en los que truena el transformador y otros en los que se dañan los cables".

La directora agregó que si truena el transformador los estudiantes de la escuela de Cajeme pierden clases, ya que no pueden estar sin aire acondicionado, por lo que urgió a la autoridad que se preste atención a la situación.

La escuela busca que se les autorice la poda de los árboles que se encuentran en el exterior, ya que son esos los que ponen en riesgo a la comunidad escolar de quedarse sin luz.

ÁRBOLES PUEDEN ATRAER ABEJAS

Por otro lado, dijo que la vegetación también favorece a que lleguen abejas, como ha sucedido en otras escuelas de Cajeme en las últimas semanas.

Son 65 estudiantes los que cursan sus estudios en ese plantel y que pudieran verse afectados en caso que haya problemas con el suministro de energía eléctrica.