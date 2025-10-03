  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 3 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Consar vigila a las Afores ¿Cuáles son las más eficientes?

Los resultados se publicarán cada semestre y los usuarios podrán consultarlos de forma libre

Oct. 03, 2025
Son 10 Afores evaluadas en la nueva herramienta de la Consar, con lo que se busca que los usuarios tengan mayor certidumbre
Son 10 Afores evaluadas en la nueva herramienta de la Consar, con lo que se busca que los usuarios tengan mayor certidumbre

El análisis de las Afore disponibles para la comunidad una valoración integral de 77.8 en el "Monitor Afore" de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lo que puso en evidencia la necesidad de reforzar diversos procesos en beneficio de los usuarios.

El Monitor Afore es la nueva herramienta de la Consar que evalúa los canales de atención y presta atención especial a los servicios presenciales, que son los de mayor uso entre los trabajadores próximos al retiro.

ESTAS SON LAS AFORES MEJOR EVALUADAS

Las Afore mejor evaluadas en el primer semestre del 2025 fueron Inbursa, con 85.7 puntos de 100; seguido por Afore Coppel, con 84.6; y Pensionissste, con 82.5; lo que las coloca como las más eficientes para la atención a los usuarios.

Por otro lado, las que obtuvieron menor puntuación fueron InvrCap Afore, con 65.3; seguido por Banco Azteca, con 65.4; y Principal, con 73.8, las cuales fueron las menos eficientes para atender a los usuarios.

Entre los indicadores que se evalúan se encuentran la rapidez en trámites de retiro total y de retiro parcial, así como retiro programado, la demora en los trámites, la variación en captación de aportaciones voluntaria, cobertura de asesores, cobertura de servicios en línea, tiempo de espera de usuarios en sucursal, prontitud de programación de las citas, entre otros.

Con esto se busca que las Afores sean más eficientes en el servicio que brindan a sus usuarios y los resultados completos se pueden consultar a través del sitio web o redes sociales de la Consar

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Dan atención a estudiantes con necesidades especiales
Ciudad Obregón

Dan atención a estudiantes con necesidades especiales

Octubre 03, 2025

La preparatoria CAED atiende a los alumnos que tengan alguna necesidad especial

CBTis 37 permitirá ingreso de estudiantes solo a partir de las 6:45 am
Ciudad Obregón

CBTis 37 permitirá ingreso de estudiantes solo a partir de las 6:45 am

Octubre 02, 2025

En un comunicado dado a conocer esta tarde, la preparatoria justificó la medida por razones de seguridad

Javier Lamarque fortalece vínculos de colaboración con Unison
Ciudad Obregón

Javier Lamarque fortalece vínculos de colaboración con Unison

Octubre 02, 2025

El alcalde de Cajeme sostuvo una reunión con la rectora Dena María Jesús Camarena Gómez