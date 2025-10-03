Consar vigila a las Afores ¿Cuáles son las más eficientes?

El análisis de las Afore disponibles para la comunidad una valoración integral de 77.8 en el "Monitor Afore" de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lo que puso en evidencia la necesidad de reforzar diversos procesos en beneficio de los usuarios.

El Monitor Afore es la nueva herramienta de la Consar que evalúa los canales de atención y presta atención especial a los servicios presenciales, que son los de mayor uso entre los trabajadores próximos al retiro.

ESTAS SON LAS AFORES MEJOR EVALUADAS

Las Afore mejor evaluadas en el primer semestre del 2025 fueron Inbursa, con 85.7 puntos de 100; seguido por Afore Coppel, con 84.6; y Pensionissste, con 82.5; lo que las coloca como las más eficientes para la atención a los usuarios.

Por otro lado, las que obtuvieron menor puntuación fueron InvrCap Afore, con 65.3; seguido por Banco Azteca, con 65.4; y Principal, con 73.8, las cuales fueron las menos eficientes para atender a los usuarios.

Entre los indicadores que se evalúan se encuentran la rapidez en trámites de retiro total y de retiro parcial, así como retiro programado, la demora en los trámites, la variación en captación de aportaciones voluntaria, cobertura de asesores, cobertura de servicios en línea, tiempo de espera de usuarios en sucursal, prontitud de programación de las citas, entre otros.

Con esto se busca que las Afores sean más eficientes en el servicio que brindan a sus usuarios y los resultados completos se pueden consultar a través del sitio web o redes sociales de la Consar.