Invitan a orar por la defensa de la vida desde la concepción

A sumar esfuerzos para orar por el fin de la interrupción del embarazo y la protección de las personas desaparecidas invita a las familias la agrupación 40 Días por la Vida en Ciudad Obregón, cuya campaña de jornadas continuas culminará el día 2 de noviembre de este año.

Sandra Samayoa, integrante del grupo, destacó la importancia de que cada vez más personas se reúnan en el Jardín del Templo del Señor de los Milagros, ubicado en la colonia Del Valle. De las 8:00 a las 20:00 horas del día, quienes asisten se turnan para dirigir el rezo del santo rosario para pedir por la defensa de la vida desde la concepción.

"En Ciudad Obregón somos más de 100 voluntarios y voluntarias y aún estamos recibiendo más. Son 40 días, 12 horas diarias. Esta es la vigésima campaña que realizamos", comentó.

La agrupación hace una agenda en la que se enlista a las personas que, voluntariamente, acuden al lugar señalado para entrar en oración como parte de la campaña. Cada una de las personas ora durante 1 hora al día, la que mejor se le ajuste de acuerdo a sus tiempos.

Gracias a este movimiento que existe en 65 países, en el que participan más de un millón de personas, se han logrado salvar cerca de 25 mil vidas desde la concepción, al cambiar el punto de vista de algunas madres, mencionó, además de que también se ha logrado el cierre de 120 centros que practicaban la interrupción del embarazo, 6 de ellos en Ciudad de México.

Personas interesadas en sumarse a la campaña pueden comunicarse al teléfono 6449988199.