Comisarios de Cajeme: todo listo para la votación de Cabildo

Aproximadamente 115 perfiles fueron analizados este 30 de octubre por los regidores que integran la Comisión de Comisarías y Delegaciones; durante la sesión se determinó la lista final de los aspirantes que se propondrá al Cabildo en los próximos días, para que se proceda a hacer la votación de los ediles y posteriormente el nombramiento de comisarios y delegados del periodo 2024-2027.

Es decir, de todos los aspirantes que se postularon en la convocatoria que se lanzó, se eligió a solo un perfil por comisaría o delegación, y este listado definitivo será sometido a consideración del Cabildo.

Se espera que cuerpo de regidores sesione entre mañana y el viernes 1 de noviembre, para que quienes sean seleccionados para dichos cargos rindan protesta antes del día 2 del mes entrante, informó la presidenta de la Comisión, María Fernanda Castelo.

HUBO CONSULTA VECINAL

Para tomar en cuenta la opinión de la población de la zona rural de Cajeme, se aplicó una consulta vecinal en cada una de las comisarías y delegaciones del 18 al 25 de octubre. Esta herramienta fue aplicada a aproximadamente 350 personas, por delegación y comisaría.

Fernanda Castelo aclaró que esta consulta ciudadana no es similar a una elección, pues estos cargos son administrativos, por lo que sirven para tomar en cuenta a los ciudadanos, pero será el Cabildo quien vote para hacer las asignaciones.

"Ya solamente falta llevarlo al Cabildo para la aprobación y después de eso realizar el nombramiento que corresponde. Se analizaron los resultados y sobre todo lo perfil, hay que recordar que la encuesta que se aplicó no fue una elección, no fue una votación, no se trata de quien salió más alto en la encuesta, sino quienes sí fueron favorecidos, pero también revisar sus perfiles con detalle", explicó.

Algunas personas que aspiraban al cargo también fueron depuradas de la lista, al no cumplir con algunos requisitos o datos que se pedían, dio a conocer.

Durante la campaña electoral del alcalde, Javier Lamarque Cano, en la que resultó reelegido, algunos comités vecinales de comisarías le hicieron la petición de que se les tomara en cuenta para los nombramientos.

Las comisarias en turno de Pueblo Yaqui, Providencia y Marte R. Gómez se postularon para repetir en el cargo, durante la convocatoria que se hizo en su momento.