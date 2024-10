Comerciantes de Cajeme llaman a rehabilitar drenajes colapsados

Para los comerciantes del centro de Ciudad Obregónes muy molesto observar el surgimiento, de manera frecuente, de fugas de aguas negras en el primer cuadro , que es la primera vista de quienes vistan la localidad, pero también de los propios habitantes que acuden al lugar desde distintos puntos del municipio, por lo que piden a las autoridades den una solución de fondo al problema, indicó Luis Fernando Soto Carrillo.

El presidente del Consejo de administración de Mercajeme, el centro comercial por excelencia en el centro de Ciudad Obregón dijo que esta problemática es añeja y aunque los equipos del Oomapasc sí acuden al llamado después de muchas denuncias, esto se resuelve por unos días y vuelven a surgir las aguas pestilentes.

Señaló que, en ocasiones, los ciudadanos que acuden en busca de algún artículo se quejan de esta situación, pues no pueden cruzar por alguna de las cuatro calles que circundan el mercado, y tienen que pisar las aguas sucias, con el riesgo que esto puede implicar para su salud y de sus familias.

Incluso, dijo, días atrás, como no les respondían en el Oomapasc, optaron por buscar una empresa particular que diera el servicio, a la que se le iba a pagar, y encontraron una que le trabaja a empresas del parque industrial, sólo que les dijo que no podía entrar a dar ese servicio en la vía pública, porque lo tienen prohibido.

"Sabemos que en muchas colonias de la ciudad también sucede esto y se tiene que resolver de fondo, pero el entro es la primera vista de los visitantes que provienen de la sierra, de otras partes del estado y del país, pero también del mismo municipio, y es necesario que se le ponga atención, expuso.