Colocan de nueva cuenta portones en Capistrano

En un recorrido efectuado por este lugar, se pudo constatar que al menos uno de los tres portones, el del lado poniente ya se encuentran instalado completamente, a otro le hace falta colocar una hoja de la puerta, y, del tercero, en este no han iniciado los trabajos, por lo que el proyecto de los vecinos de cerrarse no ha sido concluido, por lo menos en lo que a los trabajos se refiere.

La mañana del 2 de noviembre de este año, cerca de las 10:00 horas arribaron al lugar los directores de Desarrollo Urbano, Godofredo Campoy Corral; el de la Policía Municipal, capitán Claudio Cruz Hernández, y el de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, con 10 policías municipales además de funcionarios que no se identificaron.

Llegaron con la indicación de presenciar el retiro con maquinaria y equipo de soldadura de los tres portones el primero en las calles San Alberto y Casanova; uno más en Montebello y Casanova, y el tercero en San Alberto y San José.

Esa acción de las autoridades municipales, en su momento, truncó el deseo de unas 25 familias de cerrar la parte de su sección al resto del fraccionamiento y que a decir de los avecindados la causa es por problemas de robo e inseguridad y de alta velocidad por parte de automovilistas.

Consultado sobre el tema el director de Protección Civil en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, manifestó lo que él sabe es que se tramitó un permiso ante Desarrollo Urbano donde se exigió a los vecinos que en esa obra se contara con un ingeniero director Responsable de Obra. Se buscó contactar al ingeniero Leonel Acosta, pero esto no fue posible, la persona no respondió las llamadas.

"Según yo, el trámite si lo estaban haciendo por eso no los habían puesto pero que Desarrollo Urbano ya se los haya entregado eso no lo sé, se les pidió la firma de un director responsable de Obra porque no cualquiera puede llegar y decir aquí se me antoja poner un portón y dejar un riesgo para la ciudadanía" comentó el director de Protección Civil.

Sobre qué especificaciones se exigió a los vecinos, Mendoza Calderón estipuló que los portones deben soportar impactos fuertes, deben permitir el acceso vehículos de emergencia, que soporten vientos por encima de los cien kilómetros por hora y tengan las dimensiones adecuadas para que el proyecto sea factible, además, de que haya sido instalado con la supervisión de un director responsable de Obra.