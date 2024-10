Clima otoñal favorece a Fibrosis Quística

El clima menos caluroso es un respiro para quienes padecen fibrosis quística, dado que las altas temperaturas les provocan grandes pérdidas de sodio a través del sudor, dio a conocer Jacqueline Inclan de la Vega, enlace operativo de la Agrupación de Fibrosis Quística del Noroeste IAP.

Sin embargo; dijo que el problema no termina, sino que también deben cuidarse de las enfermedades de tipo respiratorio, debido a que una gripe podría significar mucho desgaste para su organismo.

"Para ellos una gripa les puede ir muy mal se les puede complicar muchísimo, porque son problemas que caen en lo respiratorio. Entonces cuando no es el calor, es el invierno, pero definitivamente si, ellos se desgastan más verano", expuso.

Explicó que una persona con Fibrosis suele mantenerse en bajo peso, evacuaciones frecuentes y de fétido olor, perdida de sodio excesiva, mucha flema, este último síntoma confunde a los enfermos, quienes piensan que se trata de neumonía.

"Siempre traen en la frente o en la ropa marcada la sal, muy curioso en verano así es. Además, según la mutación no producen encimas, por eso no se alimentan bien porque lo que comen, no absorben bien los alimentos", recordó.

Inclan de la Vega, lamentó que en México el promedio de vida para una persona con Fibrosis Quística es de 18 años, dado que a algunas personas les detectan la enfermedad a destiempo, por lo que el tratamiento no sana los daños físicos que con anterioridad ha tenido la persona.

LA CARRERA

Debido a que la Agrupación de Fibrosis Quística del Noroeste IAP, se encarga de brindar medicamento y despensas a al menos 14 personas con la enfermedad, en coordinación con otras organizaciones y universidades, realizarán la doceava carrera caminata Yoo Joara Obregón- Cócorit, el próximo domingo 10 de noviembre.

La carrera se dividirá en varias categorías, las cuales serán de diversos precios y lo recaudado será destinado para financiar tratamientos de personas con fibrosis, por lo que esperan rebasar el número de participantes, que el año pasado fueron 600 corredores.

DATO: Las y los interesados pueden acudir a la Agrupación de Fibrosis Quística del Noroeste IAP, en calle Durando # 310 Norte y la línea telefónica disponible 644 414 2388.