¿Clausurarán Nuevo Estadio de los Yaquis? Esto dijo el alcalde de Cajeme

"Ya son tres años, ya se agotó el tiempo del diálogo, no hay acuerdos, y tenemos la obligación de defender los intereses de Cajeme", dijo el alcalde Javier Lamarque Cano, al asegurar que el Ayuntamiento procederá legalmente contra Club Yaquis, pues le adeuda cerca de 60 millones de pesos por concepto de pago por el uso del Nuevo Estadio, además de otras presuntas irregularidades detectadas.

Mencionó que ya se trabaja en una serie de litigios, destacando entre ellos que el Club retiró algunas lámparas pertenecientes al gobierno municipal para instalar otras suyas, sin devolverlas a las autoridades, aunque se han pedido en distintas ocasiones.

Incluso, advirtió que podrían llegar a clausurarse las instalaciones. "No ha habido una respuesta adecuada a los compromisos incumplidos por parte del Club Yaquis, vamos a proceder legalmente, a atender diferendos que hay con ellos, incluso hay situaciones que pueden implicar la clausura temporal del local hasta que se resuelva la situación", mencionó.

Al estadio se le invirtieron en su momento más de 500 millones de pesos y actualmente es usado como propiedad privada, lo cual calificó de "abusivo".

"Lo más grave es que no han pagado ni un peso desde que están usando el estadio, lo utilizan como si fuera privado, no le aportan nada al Ayuntamiento, no es justo que se hayan invertido más de 500 millones de pesos en una obra de esa naturaleza, para que ahora se la hayan apropiado particulares, y el recurso que de ahí pueda resultar no esté beneficiando a la ciudadanía de Cajeme", dijo.

Estos recursos podrían usarse a favor deporte del deporte, si se pagaran debidamente, pues se podrían rehabilitar canchas deportivas y apoyar a atletas.

SOBRE EL ADEUDO

En cuanto a la cantidad del adeudo, Javier Lamarque dijo que, si bien son al menos 60 millones de pesos, si se retiran ciertos recargos, podría quedar en 30 millones, mismos que el Club Yaquis ha solicitado que no se les cobre, informó, pues justifica que se han realizado obras en administraciones anteriores en beneficio de la estructura, lo cual no reconoce el presidente municipal.

"Ellos deben pagar al año, por temporada, 5 millones de pesos que no retribuyen. Hay algunas situaciones que consideramos irregulares, estamos iniciando procedimientos legales, en nuestras cuentas nos deben bastante dinero. Piden que se les quite el adeudo por obras que ellos hicieron, hablan de que se les reconocieron por parte del gobierno 2018-2021 obras que hicieron, pero revisamos y el reconocimiento es irregular, porque no cumplió con lo que dice el convenio, que dice que cualquier inversión debe ser aprobada por el Ayuntamiento. El gobierno del 2018-2021, el secretario de Desarrollo Urbano, les reconoció la inversión", explicó.

Algunas de las irregularidades, dijo, pueden ser equiparadas a despojo o daño patrimonial, y aunque en distintas ocasiones se ha buscado conciliar, no ha sido posible.

HABRÁ INSPECCIÓN

Recientemente, han circulado videos en redes sociales sobre una riña entre jóvenes dentro del estadio, al término de un juego de béisbol, y también de personas que consumen sustancias ilícitas. Al respecto, el alcalde dijo que se intervendrá.

"Vamos a actuar, vamos a investigar el caso de consumo de drogas, incluso si hay de consumo de alcohol o si hay peleas, vamos a ver y en su momento podemos incluso, clausurar las instalaciones por ello, si se comprueba", advirtió.

Si bien, los locales que tienen aforos de más de 40 personas, son de competencia estatal en materia de Protección Civil, el alcalde dijo que se han tenido pláticas con el gobernador Alfonso Durazo para trabajar de manera coordinada, lo cual ha sido aprobado por él.

"Yo hablé con el gobernador y está n la mejor disposición de acordar que en casos donde se infrinja cierta normatividad, se trabaje en conjunto para intervenir, puede clausurarse incluso un local hasta que se corrijan las fallas", concluyó. Lamarque Cano dijo que se trabaja en reforzar protocolos de prevención en corporaciones de seguridad, por descuidos que se han hecho, ya que hay investigaciones en curso.