Ciudad Obregón recibirá la reliquia de San Carlo Acutis en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús

La Pastoral Juvenil y la Pastoral de Universitarios y Profesionistas de la Diócesis de Ciudad Obregón anunciaron la llegada de la reliquia de San Carlo Acutis, joven recientemente canonizado por la Iglesia Católica y considerado un ejemplo de santidad para las nuevas generaciones.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 9 de octubre en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, de 5:30 a 10:00 de la noche.

El programa contempla momentos de recepción y veneración de la reliquia, una catequesis sobre la vida de Carlo Acutis, la celebración de la Eucaristía pidiendo su intercesión, además de una Hora Santa, más espacios de veneración y la despedida. Los fieles también podrán obtener indulgencia plenaria, siempre y cuando se acerquen preparados espiritualmente.

¿QUIÉN FUE CARLO ACUTIS?

Carlo Acutis (1991-2006) fue un joven italiano apasionado por la tecnología y la fe. Desde temprana edad mostró un amor especial por la Eucaristía y utilizó sus conocimientos en informática para difundir la devoción a través de internet.

Falleció a los 15 años a causa de una leucemia, y fue beatificado en 2020. Este 2025, el papa León XIV lo proclamó santo, convirtiéndose en el primer "influencer de Dios" reconocido oficialmente por la Iglesia.

¿QUÉ SIGNIFICA UNA RELIQUIA?

En la tradición católica, una reliquia es un objeto vinculado a un santo, puede ser parte de su cuerpo, de sus ropas o artículos de uso personal, que se venera como signo de cercanía espiritual. No se trata de magia ni superstición, sino de un recordatorio tangible de la santidad de quienes vivieron unidos a Cristo y que ahora son intercesores ante Dios.

La Pastoral Juvenil resaltó que la visita de la reliquia de San Carlo Acutis a Ciudad Obregón se enmarca en el Jubileo de la Esperanza, y representa una oportunidad para los jóvenes y familias de encontrarse con el testimonio de un santo cercano en edad y en sensibilidad, que mostró cómo vivir la fe en medio de la vida cotidiana y en el mundo digital.